V zaporu se pripravljajo na prihod otrok, starih komaj 13 let

V oddelku H največjega švedskega zapora potekajo priprave na prihod prvih mladoletnih zapornikov v 60-letni zgodovini ustanove. Naročili so novo pohištvo, iz nekdanjih dvoposteljnih celic za odrasle odstranili dodatne postelje, gradijo učilnice in načrtujejo prebarvanje sten iz rdeče v svetlo zeleno barvo.

Pravosodni minister Gunnar Strömmer je dejal, da se Švedska sooča z "izrednimi razmerami", ki so posledica naraščajočega nasilja kriminalnih združb. V zadnjem desetletju so se namreč po državi okrepile kriminalne mreže, povezane s preprodajo drog, obsežnimi goljufijami in ropi, poroča Guardian.