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V zaporu se pripravljajo na prihod otrok, starih komaj 13 let

Stocholm, 06. 06. 2026 13.19 pred 1 uro 1 min branja 49

Avtor:
Ne.M.
Deček v zaporu

V nekaj tednih bodo morda v zapor Kumla v osrednji Švedski začeli sprejemati dečke, stare 13 let. Švedski parlament je namreč potrdil zakon, po katerem bodo mladostniki med 15. in 17. letom, obsojeni za hujša kazniva dejanja, kazen prestajali v zaporu, ukrep bo začel veljati julija. Junija naj bi parlament glasoval tudi o znižanju starosti kazenske odgovornosti s 15 na kar 13 let za najhujša kazniva dejanja, za katera je predpisana najmanj štiriletna zaporna kazen.

V oddelku H največjega švedskega zapora potekajo priprave na prihod prvih mladoletnih zapornikov v 60-letni zgodovini ustanove. Naročili so novo pohištvo, iz nekdanjih dvoposteljnih celic za odrasle odstranili dodatne postelje, gradijo učilnice in načrtujejo prebarvanje sten iz rdeče v svetlo zeleno barvo.

Pravosodni minister Gunnar Strömmer je dejal, da se Švedska sooča z "izrednimi razmerami", ki so posledica naraščajočega nasilja kriminalnih združb. V zadnjem desetletju so se namreč po državi okrepile kriminalne mreže, povezane s preprodajo drog, obsežnimi goljufijami in ropi, poroča Guardian.

Deček v zaporu
Deček v zaporu
FOTO: Shutterstock

Direktor zapora Kumla Jacques Mwepu nasprotuje novi ureditvi. Tako kot številni strokovnjaki meni, da otroci ne sodijo v zapore. Ker je odločitev že sprejeta, želi skupaj s sodelavci storiti vse, da bi bili pogoji za mladoletnike čim bolj primerni.

Doslej so mladoletniki, obsojeni zaradi hudih kaznivih dejanj, kot so umor, posilstvo, ugrabitev ali kazniva dejanja z orožjem, kazni večinoma prestajali v posebnih varovanih vzgojnih ustanovah. Te ustanove pa so bile pogosto deležne kritik zaradi pomanjkljive varnosti in slabega upravljanja. Spremembe so del širše strategije desnosredinske vlade premierja Ulfa Kristerssona za boj proti vse hujšemu nasilju kriminalnih združb.

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KOMENTARJI49

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
eddy
06. 06. 2026 14.48
Edino pravilno.
Odgovori
0 0
mmickica
06. 06. 2026 14.46
Upam, da tudi pri nas cim prej.
Odgovori
+1
1 0
Animal_Pump
06. 06. 2026 14.45
Je precej tud permisivno vzgojenih avtohtonih sončkov za tja. Verjemte...
Odgovori
+1
1 0
kameltrajbar
06. 06. 2026 14.44
Ko je Janša rekel.....to so inginerji,zdravniki.....🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+0
1 1
Huki
06. 06. 2026 14.43
Ta starost se na Švedskem regrutira, da ti dečki izvajajo umazane posle za mafijo oz podzemlje.
Odgovori
+2
2 0
anatomija
06. 06. 2026 14.43
Zraven pa bi bil ločen oddelek za njihove starše . Videli pa se bi lahko samo preko več vrst žičnate ograje ki bi preprečile bližnji stik
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+2
2 0
rok1211
06. 06. 2026 14.43
Pravilno, tudi pri nas zrihtaj, Janša!
Odgovori
+4
4 0
LeviTUMOR
06. 06. 2026 14.40
V streljanju pod Šmarno goro poškodovana ena oseba. Koliko gremo stavit, da je spet vpleten balkan? Ej, premalo se govori o škodljivih posledicah balkanizma in Tega folka, ki ga je kle že okol 25%,premalo. Zagovarjanje njih in druženje iz njimi nebo spremenilo ničesar, kot upajo Levi izdalajci in ostali naivni slovenci, zgolj samo pospešilo izgled in mentiteto Slovenijo podobno sfrj.
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+4
4 0
luksi123
06. 06. 2026 14.39
Pravilno, tudi mi bi morali to uvest
Odgovori
+6
6 0
Jani.
06. 06. 2026 14.38
Ulica, jih je vzgojila, če že eden sprašuje. Sicer je pa vseeno kdo jih je. Dejstvo je, da so eni morilci. To že davno niso več otroci pač pa psihopati, ki z lahkoto pobijajo, posiljuje in še kaj. Dovolj so inteligentni, da so vedli, da jih zakon ščiti, ker so mladoletni in so bolj okrutni kot odrasli. To je realnost. Isto je Srbski Kosta. Pri 13 letih je masakriral 9 otrok in 1 odraslega. Vse načrtoval. To zame ni več noben otrok pač pa pošast, ki jo je blo nujno treba odstranit.
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+2
2 0
Brihtnež
06. 06. 2026 14.36
Vsaj nekdo se je zbudil in pravilno ukrepa! Kaj pa Bananastan Slovenija? Mi jih razvajamo, kajti mladoletnikom nihče nič ne more!!!! Starši odgovarjati 100% za njihova dejanja, po potrebi tudi zapor ne pa denarna kazen! Kajti bogatuni nodo kazen plačali in se smejali sistemu! Denar,denar sveta vladar!!!!
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+5
5 0
Anonymous88
06. 06. 2026 14.36
Opomin za vse kako hitro se lahko obrne situacija v državi, ki je komaj pred 15 leti veljala za primer najbolj varne, najbolj funkcionalne države na svetu... Mlajše generacije se sploh ne zavedajo kakšna mesta so včasih bila London, Pariz, Berlin..
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+1
1 0
LeviTUMOR
06. 06. 2026 14.33
Ni ga dneva ko vsaj 1 balkanec, nebi ukradel vsaj eno stvar Slovencu. Ni ga. V Slo zaporih balkan vodi rezultat iz nezavidljivih 85% zapornikov - teh, ki jih izdajalski levicarji konstantno zagovarjajo in se bratijo iz njimi. Ko rečem levicarji, ne mislim samo te iz politike, ampak tudi civile.
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+3
3 0
Endless
06. 06. 2026 14.31
Švedska, od države s skoraj nič kriminala, .. do danes .. kakšna je to obogatitev, neverjetna
Odgovori
+8
9 1
slayer2
06. 06. 2026 14.31
Pravilno!!!
Odgovori
+7
7 0
smak
06. 06. 2026 14.28
To bi lahko uvedli tudi pri nas.
Odgovori
+7
7 0
Artechh
06. 06. 2026 14.28
Odlicno, mulci vejo da so neditakljivi, to je treba popraviti
Odgovori
+9
9 0
Sajkoslav
06. 06. 2026 14.24
Predolgo časa lev.a politika, rezultati so vidni.
Odgovori
+11
11 0
Sajkoslav
06. 06. 2026 14.24
Predolgo časa leva politika, rezultati so vidni.
Odgovori
+6
6 0
Ne hodimnavolitve
06. 06. 2026 14.20
Kdo je te otroke vzgajal, se sprašujem.
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+5
7 2
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