V zaporu se pripravljajo na prihod otrok, starih komaj 13 let

V oddelku H največjega švedskega zapora potekajo priprave na prihod prvih mladoletnih zapornikov v 60-letni zgodovini ustanove. Naročili so novo pohištvo, iz nekdanjih dvoposteljnih celic za odrasle odstranili dodatne postelje, gradijo učilnice in načrtujejo prebarvanje sten iz rdeče v svetlo zeleno barvo.
Pravosodni minister Gunnar Strömmer je dejal, da se Švedska sooča z "izrednimi razmerami", ki so posledica naraščajočega nasilja kriminalnih združb. V zadnjem desetletju so se namreč po državi okrepile kriminalne mreže, povezane s preprodajo drog, obsežnimi goljufijami in ropi, poroča Guardian.
Direktor zapora Kumla Jacques Mwepu nasprotuje novi ureditvi. Tako kot številni strokovnjaki meni, da otroci ne sodijo v zapore. Ker je odločitev že sprejeta, želi skupaj s sodelavci storiti vse, da bi bili pogoji za mladoletnike čim bolj primerni.
Doslej so mladoletniki, obsojeni zaradi hudih kaznivih dejanj, kot so umor, posilstvo, ugrabitev ali kazniva dejanja z orožjem, kazni večinoma prestajali v posebnih varovanih vzgojnih ustanovah. Te ustanove pa so bile pogosto deležne kritik zaradi pomanjkljive varnosti in slabega upravljanja. Spremembe so del širše strategije desnosredinske vlade premierja Ulfa Kristerssona za boj proti vse hujšemu nasilju kriminalnih združb.
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