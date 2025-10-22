V zaporu v devet kvadratnih metrov veliki celici, varovala ga bosta dva varnostnika

Dva varnostnika bosta nameščena v sosednji celici v zaporu La Santé v Parizu, kjer je od torka zaprt Nicolas Sarkozy, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Sodišče v Parizu je nekdanjega predsednika konec septembra obsodilo na pet let zapora, potem ko ga je spoznalo za krivega kriminalne zarote v povezavi z domnevnim nezakonitim financiranjem predsedniške kampanje leta 2007 s sredstvi, ki naj bi jih prejel od oblasti takratnega libijskega voditelja Moamerja Gadafija. Sarkozy krivdo zanika in se je na razsodbo pritožil, vendar to ni zadržalo izvajanja kazni.
Devet kvadratnih metrov, brez stikov z drugimi zaporniki
V zaporu naj bi bival v devet kvadratnih metrov veliki celici, v krilu, ki je namenjeno osamitvi, da bi se izognil stikom z drugimi zaporniki. Enkrat na dan mu bo omogočen izhod na prosto, trikrat na teden bo lahko sprejemal obiske.
Sarkozy je po Philippu Pétainu, ki je bil po drugi svetovni vojni zaprt zaradi sodelovanja z nacisti, prvi francoski voditelj, ki prestaja zaporno kazen.
Odkar Sarkozyju leta 2012 ni uspela ponovna izvolitev na položaj, se je soočil z nizom sodnih postopkov. Poleg spornega financiranja kampanje je bil obsojen v še dveh primerih.
