Tujina

V zaporu v devet kvadratnih metrov veliki celici, varovala ga bosta dva varnostnika

22. 10. 2025 11.58

STA , Ne.M.
Nekdanjega francoskega predsednika Nicolasa Sarkozyja bosta v zaporu, kjer od torka prestaja kazen zaradi sodelovanja v kriminalni zaroti v povezavi z nezakonitim financiranjem kampanje, varovala dva varnostnika, je danes potrdil notranji minister Laurent Nunez. Varovanja je deležen zaradi svojega statusa in groženj.

V zaporu naj bi bival v devet kvadratnih metrov veliki celici, v krilu, ki je namenjena osamitvi, da bi se izognil stikom z drugimi zaporniki.
V zaporu naj bi bival v devet kvadratnih metrov veliki celici, v krilu, ki je namenjena osamitvi, da bi se izognil stikom z drugimi zaporniki. FOTO: AP

Dva varnostnika bosta nameščena v sosednji celici v zaporu La Santé v Parizu, kjer je od torka zaprt Nicolas Sarkozy, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sodišče v Parizu je nekdanjega predsednika konec septembra obsodilo na pet let zapora, potem ko ga je spoznalo za krivega kriminalne zarote v povezavi z domnevnim nezakonitim financiranjem predsedniške kampanje leta 2007 s sredstvi, ki naj bi jih prejel od oblasti takratnega libijskega voditelja Moamerja Gadafija. Sarkozy krivdo zanika in se je na razsodbo pritožil, vendar to ni zadržalo izvajanja kazni.

Devet kvadratnih metrov, brez stikov z drugimi zaporniki

V zaporu naj bi bival v devet kvadratnih metrov veliki celici, v krilu, ki je namenjeno osamitvi, da bi se izognil stikom z drugimi zaporniki. Enkrat na dan mu bo omogočen izhod na prosto, trikrat na teden bo lahko sprejemal obiske.

Preberi še Sarkozyja v zapor pospremila žena, v Santeju bo pet let

Sarkozy je po Philippu Pétainu, ki je bil po drugi svetovni vojni zaprt zaradi sodelovanja z nacisti, prvi francoski voditelj, ki prestaja zaporno kazen.

Odkar Sarkozyju leta 2012 ni uspela ponovna izvolitev na položaj, se je soočil z nizom sodnih postopkov. Poleg spornega financiranja kampanje je bil obsojen v še dveh primerih.

V Zagrebu odjeknil strel, moškega odnesli na nosilih

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
komarec
22. 10. 2025 12.45
Tu se vidi kdo je kaj vreden, še kriminalce se deli na bolj pomembne in manj pomembne. Če si storil kaznivo dejanje odgovarjaj po zakonu tako kot drugi. Kako naj človek verjame v demokracijo?
ODGOVORI
0 0
SDS_je_poden
22. 10. 2025 12.44
Devet kvadratov? Za Jufko bi bilo še to preveč.
ODGOVORI
0 0
