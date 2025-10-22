V zaporu v devet kvadratnih metrov veliki celici, varovala ga bosta dva varnostnika

V zaporu naj bi bival v devet kvadratnih metrov veliki celici, v krilu, ki je namenjena osamitvi, da bi se izognil stikom z drugimi zaporniki.

Dva varnostnika bosta nameščena v sosednji celici v zaporu La Santé v Parizu, kjer je od torka zaprt Nicolas Sarkozy, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sodišče v Parizu je nekdanjega predsednika konec septembra obsodilo na pet let zapora, potem ko ga je spoznalo za krivega kriminalne zarote v povezavi z domnevnim nezakonitim financiranjem predsedniške kampanje leta 2007 s sredstvi, ki naj bi jih prejel od oblasti takratnega libijskega voditelja Moamerja Gadafija. Sarkozy krivdo zanika in se je na razsodbo pritožil, vendar to ni zadržalo izvajanja kazni.