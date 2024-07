V zaporu v Gorici izbruhnil upor, v bolnišnico odpeljali deset ljudi

Eden od zapornikov je davi okoli 3. ure zažgal vzmetnico v svoji zaporniški celici, zaradi česar se je po zaporu razširil dim, na svoji spletni strani poroča italijanska radiotelevizija Rai. Pazniki in gasilci so pogasili ogenj in rešili zapornike. Na kraju dogodka je bilo tudi zdravstveno osebje z več reševalnimi vozili.

Zaradi suma zastrupitve spričo vdihavanja dima so okoli deset ljudi – zapornike in policiste v zaporu – prepeljali v bolnišnici v Gorici in Tržiču. Najhuje je bil poškodovan zapornik, ki je zanetil požar. Sprejeli so ga na intenzivno nego. Še en človek je v bolnišnici ostal zaradi preiskav, ostali so se že lahko vrnili v zapor, poroča Rai.

Razmere v zaporu so se po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa postopoma normalizirale. Na prizorišče so prispeli pripadniki drugih policijskih enot, ki so okrepili zaporniško policijo.