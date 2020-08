V zapuščenem pariškem dvorcu, vrednem 35 milijonov evrov, našli 30 let staro truplo

Zapuščen dvorec, ki se nahaja v prestižnem delu francoske prestolnice, je januarja na dražbi kupil francoski poslovnež Jean Bernard Lafonta. Zanj je odštel 35 milijonov evrov.

Delavci so nato februarja pričeli z obnovitvenimi deli, nato pa v kleti med ruševinami odkrili truplo, poroča Le Monde. Informacija je šele sedaj prišla v javnost. Pariška policija je truplo uspela identificirati, in sicer kot Jean Pierre Renauda, brezdomca, ki je imel težave z alkoholom. Njegovo truplo je v dvorcu samevalo kar 30 let.

Obdukcija je pokazala, da so moškega umorili, zato je policija že uvedla preiskavo. Na truplu so namreč našli rane, ki mu jih je morilec zadal z nožem, imel pa je tudi zlomljene kosti. Policijski vir je za Le Monde dejal, da je moškega najverjetneje ubil kak brezdomec. Dvorec so v času Renaudove smrti nezakonito uporabljati, saj je bila zapuščena, a policija ni povsem prepričana, ali so moškega ubili prav tam.