V ZD Ljubljana pet tujih zdravnikov v postopku za zaposlitev

V Ljubljani deluje 10 ambulant za neopredeljene zavarovane osebe oziroma šest programov. V njih se je v enem letu opredelilo nekaj manj kot 8000 oseb. Bolniki se lahko v ambulanti za neopredeljene opredelijo ob zdravstveni težavi, a so trenutno vse take ambulante v Ljubljani zasedene. Ne glede na to pa lahko osebe, ki so izgubile izbranega osebnega zdravnika v določeni enoti, tam dobijo potrebno zdravstveno oskrbo.

V ZD Ljubljana ambulante za neopredeljene ocenjujejo kot rešitev, ki je primerna za kratek čas, saj je v družinski medicini pomembna kontinuirana obravnava in dobro poznavanje bolnika s strani izbranega zdravnika.

Bolnikom, ki niso opredeljeni pri izbranem zdravniku ali v ambulanti za neopredeljene zavarovane osebe in potrebujejo zdravstveno storitev, svetujejo, da se obrnejo na tistega zdravnika oziroma ambulanto, kjer so imeli nazadnje izbranega osebnega zdravnika oziroma kjer so bili opredeljeni. "Tam namreč hranijo njihovo zdravstveno kartoteko in dobijo zdravstveno oskrbo pri dežurnem zdravniku, če gre za nujno situacijo, oziroma v ambulanti za kronične bolnike ali administrativni ambulanti, ki so organizirane po enotah," so še sporočili iz ZD Ljubljana.