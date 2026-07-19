V ZDA aretirali brata Tate

Britansko kronsko tožilstvo (CPS) je po poročanju BBC-ja sporočilo, da je Andrew Tate obtožen sedmih posilstev ter drugih obtožb v zvezi z domnevnimi kaznivimi dejanji, vključno s trgovino z ljudmi za spolne namene in otroško pornografijo.

Njegov brat Tristan Tate pa je obtožen enega spolnega napada, dveh posilstev, v treh primerih pa tudi organiziranja ali omogočanja trgovine z ljudmi za spolno izkoriščanje.

"Obtožbe so sledile prejemu dodatnega spisa dokazov od policije v Bedfordshiru, s čimer se je skupno število domnevnih žrtev v tem primeru povečalo na sedem," je dejal vodja oddelka za posebne zločine pri kronskem tožilstvu Malcolm McHaffie. Domnevna kazniva dejanja naj bi se zgodila med julijem 2010 in avgustom 2017.