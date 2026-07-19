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V ZDA aretirali brata Tate

London, 19. 07. 2026 07.38 pred 1 uro 2 min branja 17

Avtor:
M.P.
Andrew in Tristan Tate

Po napovedi britanskih oblasti, da bodo zoper kontroverzna brata vložili več novih obtožb, so v ZDA aretirali Andrewa in Tristana Tata. Britanske oblasti prvega obtožujejo sedmih posilstev ter več drugih kaznivih dejanj, med katerimi je tudi trgovina z ljudmi za spolno izkoriščanje in otroško pornografijo.

Britansko kronsko tožilstvo (CPS) je po poročanju BBC-ja sporočilo, da je Andrew Tate obtožen sedmih posilstev ter drugih obtožb v zvezi z domnevnimi kaznivimi dejanji, vključno s trgovino z ljudmi za spolne namene in otroško pornografijo.

Njegov brat Tristan Tate pa je obtožen enega spolnega napada, dveh posilstev, v treh primerih pa tudi organiziranja ali omogočanja trgovine z ljudmi za spolno izkoriščanje.

"Obtožbe so sledile prejemu dodatnega spisa dokazov od policije v Bedfordshiru, s čimer se je skupno število domnevnih žrtev v tem primeru povečalo na sedem," je dejal vodja oddelka za posebne zločine pri kronskem tožilstvu Malcolm McHaffie. Domnevna kazniva dejanja naj bi se zgodila med julijem 2010 in avgustom 2017.

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Ameriške oblasti so potrdile, da so pridržali brata Tate, tiskovni predstavnik ameriškega ministrstva za pravosodje pa je dejal, da so aretacijo izvedli "v skladu s postopkom izročitve". CPS je v svoji izjavi sporočil tudi, da so zahtevali izročitev bratov z britansko-ameriškim državljanstvom.

Odvetnik prepričan, da bosta izpuščena

Tateova sta sicer v preteklosti zanikala kakršno koli kršitev. Odvetnik, ki zastopa Tateova, Joseph McBride je v izjavi po aretaciji dejal, da "svet ve, da sta Andrew in Tristan nedolžna". Nove obtožbe v Združenem kraljestvu je označil za "politični obračun":"Prepričani smo, da bosta Andrew in Tristan Tate, ko bo pristojni sodnik videl dejstva in ko se bo ministrstvo za pravosodje soočilo s to očitno zlorabo lastne oblasti, izpuščena. Amerika ne opravlja britanskega političnega umazanega dela."

Maja 2025 so tožilci potrdili seznam 21 obtožb, s katerimi se bosta 39-letni Andrew Tate in 37-letni Tristan Tate sčasoma soočila v Združenem kraljestvu. Ta domnevna kazniva dejanja naj bi se zgodila med leti 2012 in 2016.

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KOMENTARJI17

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
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19. 07. 2026 09.22
Pri nas bi se lahko sodišču oglasila preko videokonference.
Odgovori
+1
1 0
TvojaMamica
19. 07. 2026 09.22
Tipični desničarji..
Odgovori
+1
1 0
rokololo
19. 07. 2026 09.05
A to sta ta dva pedo-influenserja?
Odgovori
+8
10 2
kuopio
19. 07. 2026 09.02
Tateja sta carja.
Odgovori
-12
3 15
nekdo nov
19. 07. 2026 09.10
Tadva ga bosta tako, mačistično goltala v zaporu. Res bosta carja.
Odgovori
+5
8 3
Uporabnik1854475
19. 07. 2026 09.11
Imaš otroke? Lahko bi jima jih dal mal v varstvo
Odgovori
+3
6 3
Uporabnik1874818
19. 07. 2026 09.22
Za tiste brez možganskih celic...
Odgovori
0 0
Eliza Dupre
19. 07. 2026 08.56
Bo predsednikov sin, Tate-ov veliki oboževalec, uredil zadevo.
Odgovori
+2
4 2
Fago
19. 07. 2026 08.53
Kako take “modele” onesposobiti in prepustiti njihov propad? Enostavno se o njih ne poroča, mediji bi ju morali popolnoma ignorirat (tudi glede te aretacije) in potem ne bi bila zanimiva za odvetnike (zastopajo ju le zaradi marketinga) in bi počasi poniknila v ničevost, kar bi ju najbolj bolelo… morda bolj kot sam zapor.
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+6
7 1
Antena
19. 07. 2026 08.21
Putin bi modela zrihtal v 1 uri
Odgovori
+7
13 6
antirepresija
19. 07. 2026 08.39
Vsak diktator bi, tudi Kim Jong UN. Ampak taksni 'zrihtajo' tudi vso svojo politicno opozicijo, novinarje, ki napisejo resnico o diktatorju in tako dalje. Tudi taksne kot si ti, ce bi si drznil pisati proti diktatorju na druzbenih omrezjih. V taksni drzavi zelis ziveti?
Odgovori
+12
14 2
kakorkoliže
19. 07. 2026 09.03
Tudi EU je navadna diktatura s pridihom svobode govora, ki itak nič ne pomeni. Psi lajajo, karavana gre dalje.
Odgovori
+7
9 2
nekdo nov
19. 07. 2026 09.12
Pojma ti nimaš, kaj je diktatura.
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-1
2 3
konotera
19. 07. 2026 09.14
@kakorkoliže Živiš v EU, ki ima objektivno najvišji standard življenja na svetu. Nehaj jamrat.
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+1
3 2
proofreader
19. 07. 2026 09.24
Je pa tudi v EU stroga cenzura, kot v diktaturah.
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0 0
PetindvajsetUR
19. 07. 2026 08.16
Bolnika...
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+12
18 6
štajerski janezek
19. 07. 2026 09.19
In kako veš da je to vse res?
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0 0
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