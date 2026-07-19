V ZDA aretirali brata Tate

Britansko kronsko tožilstvo (CPS) je po poročanju BBC-ja sporočilo, da je Andrew Tate obtožen sedmih posilstev ter drugih obtožb v zvezi z domnevnimi kaznivimi dejanji, vključno s trgovino z ljudmi za spolne namene in otroško pornografijo.
Njegov brat Tristan Tate pa je obtožen enega spolnega napada, dveh posilstev, v treh primerih pa tudi organiziranja ali omogočanja trgovine z ljudmi za spolno izkoriščanje.
"Obtožbe so sledile prejemu dodatnega spisa dokazov od policije v Bedfordshiru, s čimer se je skupno število domnevnih žrtev v tem primeru povečalo na sedem," je dejal vodja oddelka za posebne zločine pri kronskem tožilstvu Malcolm McHaffie. Domnevna kazniva dejanja naj bi se zgodila med julijem 2010 in avgustom 2017.
Ameriške oblasti so potrdile, da so pridržali brata Tate, tiskovni predstavnik ameriškega ministrstva za pravosodje pa je dejal, da so aretacijo izvedli "v skladu s postopkom izročitve". CPS je v svoji izjavi sporočil tudi, da so zahtevali izročitev bratov z britansko-ameriškim državljanstvom.
Odvetnik prepričan, da bosta izpuščena
Tateova sta sicer v preteklosti zanikala kakršno koli kršitev. Odvetnik, ki zastopa Tateova, Joseph McBride je v izjavi po aretaciji dejal, da "svet ve, da sta Andrew in Tristan nedolžna". Nove obtožbe v Združenem kraljestvu je označil za "politični obračun":"Prepričani smo, da bosta Andrew in Tristan Tate, ko bo pristojni sodnik videl dejstva in ko se bo ministrstvo za pravosodje soočilo s to očitno zlorabo lastne oblasti, izpuščena. Amerika ne opravlja britanskega političnega umazanega dela."
Maja 2025 so tožilci potrdili seznam 21 obtožb, s katerimi se bosta 39-letni Andrew Tate in 37-letni Tristan Tate sčasoma soočila v Združenem kraljestvu. Ta domnevna kazniva dejanja naj bi se zgodila med leti 2012 in 2016.
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