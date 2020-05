V ZDA aretirali pomagača pri Ghosnovem pobegu z Japonske

59-letnega Michaela in 29-letnega Petra Taylorja so aretirali v Harvardu v zvezni državi Massachusetts. Organi pregona sumijo, da je Michael odpotoval na Japonsko z zasebnim letalom iz Združenih arabskih emiratov skupaj z Georgem Antoineom Zayekom . Izdajala sta se za glasbenika z veliko opreme in imela seboj dva velika črna zaboja. Ghosn naj bi se ob njunem odhodu iz države skril v enega od njih.

Peter Taylor naj pri akciji ne bi neposredno sodeloval, naj bi jo pa pomagal organizirati, predvidevajo v ZDA. Od julija 2019 je trikrat obiskal Japonsko in Ghosna, zato japonske oblasti sklepajo, da je akcijo uskladil z Ghosnom. Japonci želijo pridržati tudi Zayeka.

Ghosna je na Japonskem čakalo sojenje zaradi domnevnih finančnih malverzacij. Ta obtožbe ves čas zavrača in trdi, da gre za sistematično kampanjo s ciljem uničiti njegovo ime in ugled. Zanjo so po njegovih besedah odgovorni vodilni v Nissanu, ki so nasprotovali tesnejši integraciji Nissana in Renaulta, ti pa so imeli tudi podporo v japonski vladi.