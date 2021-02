V ZDA aretirali ženo mehiškega narkokralja El Chapa

Poleg vpletenosti v trgovino z mamili ji očitajo tudi, da je leta 2015 svojemu možu pomagala pobegniti iz zapora. Potem ko sta njegova sinova kupila posestvo blizu močno varovanega mehiškega zapora Altiplano in so mu vanj uspeli pretihotapiti uro z GPS-napravo, da so ves čas točno vedeli, kje se nahaja, so izkopali dolg podzemni tunel, po katerem je pobegnil na posebej za to izdelanem majhnem motorju. Zgodba o njegovem spektakularnem pobegu je tedaj močno odmevala v medijih.

Njen 63-letni soprog, nekdanji vodja sinalojskega kartela, prestaja zaporno kazen v menda najbolj varovanem zveznem zaporu ADX Florence v zvezni državi Kolorado. Leta 2019 so ga zaradi preprodaje drog in pranja denarja obsodili na dosmrtni zapor in še dodatnih 30 let zapora. Sojenje je razkrilo šokantne podrobnosti iz njegovega življenja – od tega, da je omamljal in posiljeval deklice, stare komaj 13 let, do hladnokrvnih načinov, s katerimi je pokončal nekdanje člane kartela in njihove nasprotnike.

Emma in El Chapo sta se poročila leta 2007, ko je komaj dopolnila 18 let, mamilarski kralj pa je že bil v letih. Imata dva otroka. Kot zvesta soproga se je udeležila skoraj čisto vsake obravnave, ki so tri mesece potekale na zveznem sodišču v Brooklynu v New Yorku. Tam ni poslušala samo o krvavih zločinih in posilstvih, ki jih je zagrešil, pač pa tudi o tem, kako je vohunil za njo in svojimi drugimi ljubicami.