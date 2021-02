Nevihti v ZDA: ponekod mraz, kot ga že desetletja ni bilo

V ZDA dve snežni nevihti prinašata zgodovinski mraz, ki ga na jugu niso doživeli že desetletja. Prva nevihta je pretekli konec tedna prinesla rekordno količino zapadlega snega v Seattlu, Portlandu ter Oklahomi in Teksasu. V Seattlu toliko snega niso videli že vse od leta 1969. Zaradi snega, ledu in hudega mraza je bilo v ponedeljek za 43 držav izdano opozorilo.

V Teksasu in Oklahomi je od San Angela do Oklahoma Cityja, kjer je sneg ohromil celotno regijo, zapadlo od 15 do 25 centimetrov snega. V Oklahoma Cityju so temperature več kot teden dni ostale pod -6 stopinj Celzija, kar je primerljivo le z izbruhom mraza v letu 1905 in konec 19. stoletja, poroča Nacionalna vremenska služba. Zaradi snega, ledu in hudega mraza je bilo v ponedeljek za 43 držav izdano opozorilo, poroča ABC News. Nevihta, ki je sneg in led že prinesla v Seattle, Portland, Oklahoma City in Dallas, se je čez dan premikala čez Ohio Valley, zvečer pa še proti severovzhodu. Opozorilo o ledeni nevihti je bilo izdano za Pensilvanijo, New Jersey in New York, kjer bi se lahko debelina ledu povečala za 1,2 centimetra.

Opozorilo za nevihto je bilo izdano tudi za Chicago, St. Louis, Cleveland, Cincinnati in Nashville, kjer na nekaterih območjih lahko zapade več kot 15 centimetrov snega. Druga nevihta naj bi se v sredo premaknila na jug, kar pomeni, da bo v Teksasu, Oklahomi, Arkansasu in Tennesseeju še več snega in ledu. Do četrtka naj bi se nato premaknila na severovzhod in med Washingtonom in Bostonom ter prek Pensilvanije do Maina počasi prešla v dež.

Čeprav naj bi nevihti najhuje prizadeli predvsem južnejše zvezne države, naj bi ta teden veliko snega zapadlo vse od Washingtona do Teksasa in Maina. Največ snega bo tekom neviht zapadlo v zahodnem delu zvezne države New York ter v gorah Vermont, New Hampshire in Maine, kjer se lahko nabere več kot 30 centimetrov snega. V ponedeljek ponoči od nižin pa do Teksasa in Alabame pričakujejo zgodovinski mraz, kjer tako nizkih temperatur niso izmerili že desetletja, še poroča ABC News.