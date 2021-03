V ZDA dvomi o rezultatih tretje faze kliničnih preizkusov cepiva AstraZenece

AstraZeneca je sporočila, da se pripravlja na predložitev ugotovitev ameriškemu uradu za hrano in zdravila, da bi dovolil uporabo cepiva v ZDA. Zdaj pa se pojavljajo dvomi o zanesljivosti tretje faze v ZDA, ki to postavljajo pod vprašaj, piše Reuters.

V tretji fazi kličnih preizkusov cepiva v ZDA je sodelovalo 32.449 ljudi, od katerih so dve tretjini cepili. V klinični študiji so udeleženci prejeli dve standardni dozi cepiva AstraZeneca ali placebo v razmiku štirih tednov. 20 odstotkov udeležencev študije je bilo v starostni skupini nad 65 let, 60 odstotkov jih je imelo poleg tega pridružene kronične bolezni, kot so sladkorna bolezen, bolezni srca in ožilja ter debelost.

Rezultati so bili precej spodbudnejši kot pričakovano. Farmacevtsko podjetje AstraZeneca je včeraj sporočilo, da je tretja faza kliničnih preizkusov njenega cepiva proti covidu-19 v ZDA pokazala, da je cepivo 79-odstotno učinkovito pri starejših in da ne povečuje tveganja za nastanek krvnih strdkov ter da je 100-odstotno učinkovito pri preprečevanju težjega poteka bolezni.

"Odbor za spremljanje varnosti podatkov (DSMB), neodvisen komite, ki je nadzoroval klinične preizkuse, je izrazil zaskrbljenost, da je podjetje AstraZeneca morda v tretjo fazo kliničnih preizkusov vključilo zastarele podatke, ki dajejo nepopoln vpogled glede učinkovitosti cepiva," je v izjavi navedel ameriški Nacionalni inštitut za alergije in nalezljive bolezni (NIAID). Vodja tega organa je prvi mož nacionalnega inštituta za zdravje Anthony Fauci.