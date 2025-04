Po tornadih ZDA še pod vodo, med žrtvami tudi otroci

Nacionalna vremenska služba ZDA je od 30. marca naštela 157 tornadov, močne padavine pa so privedle do poplavljanja rek. Med žrtvami neviht so tudi otroci.

Neurja in poplave so povzročili izklope dobav elektrike in plina na velikem območju od Teksasa na jugu do Ohia na severu države. V ponedeljek je bilo v Kentuckyju zaprtih več kot 500 cest. Reševalci po poplavljenih ulicah mest s čolni iščejo in rešujejo preživele.