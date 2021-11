V ZDA izbirajo nove guvernerje in župane

New York, 02.11.2021, 7:06 | Posodobljeno pred eno uro

Več milijonov Američanov bo danes izbiralo lokalne predstavnike oblasti. V ospredju zanimanja je tekma za guvernerja Virginije, saj ankete napovedujejo tesen dvoboj med demokratom Terryjem McAuliffom in republikancem Glennom Youngkinom. Volivci bodo župane med drugim izbirali v New Yorku, Atlanti, Bostonu, Clevelandu in Minneapolisu. Po vseh ZDA bo potekalo tudi več strankarskih volitev za izbiro kandidatov za kongresne volitve sredi predsedniškega mandata novembra prihodnje leto.