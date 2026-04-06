V ZDA kritični do Trumpa: 'Besni kot neprišteven norec'

"Odprite j***** ožino, vi norci, ali pa boste živeli v peklu – le glejte. Hvaljen bodi Alah," glasi včerajšnja objava na platformi Truth Social, ki jo je brez premisleka zapisal ameriški predsednik Donald Trump. V nadaljevanju je zagrozil še z nadaljnjimi napadi na energetsko in prometno infrastrukturo države.

Trump je po takšnih objavah sodeč kar precej nervozen, saj se izteka še en rok za odprtje Hormuške ožine, tega bo konec v torek zvečer, poroča Guardian. A odprtju ožine očitno nismo tako blizu, to pa sluti tudi Trump, ki je pod vse večjim pritiskom. Hormuška ožina je namreč ena najpomembnejših svetovnih pomorskih poti za nafto in plin, zaprta oziroma delno zaprta pa je že vse od konca februarja, ko sta ZDA in Izrael začeli vojno proti Iranu. To je povzročilo skok cen nafte po svetu na rekordne ravni, veliko držav pa je bilo primorano ukrepati na do zdaj še nevidene načine. A Iran je že napovedal, da bodo ožino odprli šele po tem, ko bodo prejeli vojno odškodnino, izplačano prek "novega pravnega režima, ki bi temeljil na tranzitnih pristojbinah".

Marjorie Taylor Greene, nekdanja trdna Trumpova zaveznica, ki je kasneje postala njegova kritičarka, je dejala, da bi morali vsi v Trumpovi administraciji, ki trdijo, da so kristjani, "prositi Boga za odpuščanje" in posredovati proti predsednikovi "norosti". V daljši objavi na omrežju X je nekdanja republikanska kongresnica zapisala: "Vem, da vsi vi in on to veste in da je ponorel, vi pa ste vsi sokrivi. Ne zagovarjam Irana, ampak bodimo iskreni glede vsega tega. Ožina je zaprta, ker sta ZDA in Izrael začela neizzvano vojno proti Iranu na podlagi istih jedrskih laži, ki jih ponavljata že desetletja, da bo Iran vsak trenutek razvil jedrsko orožje." "Veste, kdo ima jedrsko orožje? Izrael. Popolnoma so sposobni braniti se sami, brez da bi ZDA vodile njihove vojne, ubijale nedolžne ljudi in otroke ter to plačevale. Trumpove grožnje z bombardiranjem elektrarn in mostov škodijo iranskemu ljudstvu, prav tistim, za katere je Trump trdil, da jih osvobaja," je še dodala.

Greeneova se je oddaljila od Trumpa, ker je "odstopil od predvolilne kampanje, v kateri je obljubil, da se bo izogibal dragim tujim vojnam". Medtem je vodja demokratske manjšine v senatu Chuck Schumer dejal, da Trumpove grožnje spominjajo na "neprištevenega norca". "Vesel velikonočni ponedeljek, Amerika. Medtem ko odhajate v cerkev in praznujete s prijatelji in družino, predsednik Združenih držav na družbenih omrežjih besni kot neprišteven norec," je zapisal na X. "Grozi z morebitnimi vojnimi zločini in odtujuje zaveznike. Takšen je on, vendar to nismo mi. Naša država si zasluži veliko več." Bernie Sanders, neodvisni ameriški senator, je to dejanje označil za "nevarno in duševno neuravnovešeno". "Mesec dni po začetku vojne v Iranu je to izjava predsednika Združenih držav na velikonočno nedeljo. To so izbruhi nevarne in duševno nestabilne osebe. Kongres mora ukrepati TAKOJ. Ustavite to vojno."

