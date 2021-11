V ZDA med epidemijo grozovit porast smrti, preprodajalci smrtonosen opioid mešajo z ostalimi drogami

Fentanil je pred petimi leti prehitel heroin kot najbolj smrtonosna droga, preprodajalci pa ga mešajo v druga mamila in zato raste tudi število smrtnih primerov zaradi kokaina in metamfetaminov.

Glavni razlogi so vse večja razširjenost smrtonosnega opioida fentanil in njegovo mešanje z drugimi nevarnimi drogami, v zadnjem obdobju pa tudi pandemija covida-19, zaradi katere so bili številni odvisniki še bolj izolirani in niso mogli poiskati pomoči.

"Med napredkom proti covidu-19 ne smemo spregledati te epidemije izgub, ki je prizadela družine in skupnosti po vsej državi. Moja vlada je zavezana storiti vse, kar more, da se ta epidemija konča," je sporočil Biden.

Število smrtnih primerov zaradi prevelikega odmerka mamil od maja lani do aprila letos ni naraslo le v Delawaru, New Hamphsiru, New Jerseyju in Južni Dakoti. Najbolj je naraslo v Vermontu, in sicer za 70 odstotkov, v Zahodni Virginiji za 62 odstotkov, v Kentuckyju za 55 odstotkov in v Minnesoti za 39 odstotkov.

Po podatkih za leto 2019, ki so zadnji uradni, so bile srčne bolezni vodilni vzrok smrti v ZDA. Zaradi tega je umrlo 660.000 ljudi. Rak je zahteval 600.000 življenj, nenamerne poškodbe, med katere spadajo prometne nesreče, pa 175.000.

Leta 2019 še ni bilo novega koronavirusa, ki je v obdobju od maja lani do aprila letos zahteval 508.000 življenj.