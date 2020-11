V ZDA nadaljevanje štetja glasovnic, Biden napovedal zmago

Nekdanji podpredsednik ZDA Joe Biden je v petek zvečer, ko se je preštevanje glasov ameriških volivcev v ključnih državah še vedno nadaljevalo, napovedal, da bo zmagal na predsedniških volitvah. Zmage pa ni uradno razglasil, kot je to v sredo storil (še aktualni) predsednik Donald Trump, ko še ni bilo preštetih več kot 33 milijonov glasovnic.

icon-expand Joe Biden je napovedal zmago na predsedniških volitvah v ZDA. FOTO: AP

Joe Biden je ob tem pozval Američane, naj ostanejo mirni, ohranijo vero in zaupanje v sistem ter potrpežljivo počakajo, dokler ne bodo prešteti vsi glasovi.

V ZDA bodo četrti dan preštevali glasovnice s torkovih predsedniških volitev. Potem ko je demokratski predsedniški kandidat Joe Biden v petek v Georgii in Pensilvaniji prehitel republikanca Donalda Trumpa ter obdržal prednost v Nevadi in Arizoni, vse bolj kaže, da se bo v Belo hišo vselil Biden, sedanji predsednik Trump pa se bo moral posloviti.

"Vem, da gre zelo počasi, ko gledaš preštevanje na televiziji. Nikoli pa ne smemo pozabiti, da ne gre le za številke. Gre za glasove in volivce. Može in žene, ki so uveljavili svojo temeljno pravico," je dejal Biden in zagotovil, da bo predsednik vseh Američanov, tudi tistih, ki niso volili zanj. Morda je pričakoval, da bo lahko razglasil zmago glede na razplet v Pensilvaniji, vendar tam še nobena televizija ni upala razglasiti zmagovalca in Biden, ki je doslej vedno trdil, da je potrebno prešteti vse glasove, je za zdaj ostal načelen, čeprav je verjetno nestrpen tako kot vsi drugi. "Številke nam govorijo, da je jasno. Zmagali bomo na volitvah," je dejal Biden. "Poglejte kaj se je zgodilo od včeraj. Zaostajali smo v Georgii, sedaj vodimo in bomo zmagali. Zaostajali smo v Pensilvaniji in bomo zmagali. Zmagujemo v Arizoni, zmagujemo v Nevadi. Smo na poti do več kot 300 elektorskih glasov. Poglejte tudi število glasov na nacionalni ravni," je dejal Biden, ki je doslej dobil 74,4 milijona glasov volivcev po ZDA, Donald Trump pa 70,2 milijona.

Do petka zvečer je Biden imel na svoji strani še vedno zagotovljenih 253 od 270 elektorskih glasov, kolikor jih je potrebnih za zmago. Trump jih je imel 214 in tako lahko ostane še najmanj do danes ali kakšen dan več. V večini zveznih držav je predsedniška tekma že odločena, v Pensilvaniji, Georgii, Arizoni, Nevadi in Severni Karolini pa še štejejo glasovnice.

Biden si je po projekcijah že zagotovil najmanj 253 elektorskih glasov, že samo z zmago v Pensilvaniji pa bi imel več kot potrebnih 270 od skupno 538 elektorskih glasov. Trump ima na drugi strani zaenkrat zagotovljenih 214 elektorskih glasov. Niso mu sicer še prišteli treh glasov iz Aljaske, kjer pa bo skoraj zagotovo zmagal. Obeta se mu tudi zmaga v Severni Karolini.

Biden za dokončno zmago potrebuje Pensilvanijo z 20 elektorskimi glasovi, ali pa kakšno kombinacijo dveh držav, kjer še niso prešteli dovolj glasov, da bi lahko razglasili zmagovalca - Arizona, Georgia, Nevada, Severna Karolina. Štejejo še na Aljaski, ampak tam bo zmagal Trump. Trump bi moral za zmago osvojiti Pensilvanijo in še tri države, kar pa ni verjetno, saj trenutno vodi le v Severni Karolini. Biden je do petka zvečer svojo prednost v Pensilvaniji povečal na skoraj 29.000 glasov, vendar pa bo treba prešteti še skupaj okrog 200.000 glasovnic. V Nevadi, kjer niso prešteli še 124.500 glasovnic, je Biden prednost povečal na 22.600 glasov, v Georgii pa na skoraj 4000 in prav toliko glasov še morajo prešteti. Za Georgio je sicer že jasno, da bo potrebno avtomatično vnovično preštevanje glasovnic. Tam so tako že napovedali, da bodo prešteli vse veljavne glasovnice, a jih bodo nato zaradi zelo majhne razlike v številu glasov med kandidatoma šteli znova. V Severni Karolini vodi Trump s prednostjo več kot 76.000 glasov, v Arizoni pa se je Bidnova prednost zmanjšala na skoraj 29.000 glasov. V Arizoni je ostalo za štetje še okrog 173.000 glasovnic.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Trump medtem brez dokazov obtožuje demokrate, da po volitvah štejejo "nezakonite glasove" ter napoveduje, da bo nadaljeval pravni boj. Državni sodišči v Michiganu in Georgii sta v četrtek sicer zavrgli tožbi njegove kampanje kot neutemeljeni in brez dokazov. Trumpova kampanja je napovedala še tožbo v Nevadi in po potrebi še drugje.

Ameriški predsednik Donald Trump ne kaže nobenih znamenj, da je pripravljen priznati vse bolj verjeten poraz na volitvah proti demokratu Josephu Bidnu. Trumpova kampanja je že vložila številne, večinoma neuspešne tožbe proti štetju glasovnic in kljub trditvam o volilni kraji tega nikjer ni uspela dokazati. Demokrati pravijo, da gre le za poskus zavlačevanja neizogibnega trenutka, ko bo Biden razglašen za bodočega predsednika ZDA.

Biden je napovedal, da zmage ne bo razglasil, dokler ne bodo prešteli vseh glasovnic, Trump pa je po drugi strani zmago razglasil že v povolilni noči, še preden so bili prešteti milijoni volilnih lističev, predvsem tistih, oddanih po pošti. Čez lužo se obeta dolg proces normalizacije po volitvah Trumpova kampanja je medtem svojim donatorjem celo poslala poziv, da za pravne boje potrebuje še najmanj 60 milijonov dolarjev (dobrih 50 milijonov evrov). Trumpovi podporniki so do petka dobivali tudi poplavo elektronske pošte z razglašanjem Trumpove volilne zmage in obtožbami, da jim demokrati kradejo volitve ter prošnjami za denar za tožbe. Trump naj bi še naprej celo načrtoval proslavo zmage na volitvah in zavrača svarila, da bo moral kmalu priznati poraz. Priznanje poraza sicer po ustavi ali zakonih ni potrebno. Bidnova kampanja pravi, da ga bodo pač 20. januarja morali odstraniti iz Bele hiše s pomočjo policije tako kot bi druge prestopnike. Denar za tožbe oziroma zavračanje tožb podpornike prosi tudi Bidnova kampanja, ki je v predzadnjem obdobju pred volitvami v prvi polovici oktobra zbrala kar 130 milijonov dolarjev (109 milijonov evrov), Trumpova pa le 44 milijonov dolarjev (preračunano okoli 37 milijonov evrov). Tudi s pomočjo tega denarja je Bidnu uspelo vrniti demokratom Wisconsin in Michigan, kmalu pa se bo to glede na štetje glasovnic po pošti zgodilo še s Pensilvanijo. Kaže tudi, da bo Bidnu morda uspelo republikancem odvzeti Georgio in Arizono. Ni bil ravno modri val, ki so ga pričakovali demokrati, vendar se zmagi ne gleda v zobe. Trenutno kaže, da bo Biden osvojil okoli 306 elektorskih glasov, kolikor jih je Trump leta 2016, kar je potem opredelil kot največjo zmago v zgodovini ameriških volitev.

Tako kot Trump se s porazom ne morejo sprijazniti niti njegovi najbolj goreči privrženci. Doslej je 30 odstotkov volivcev skupaj s pomočjo voditeljev televizije Fox News in nekaterih republikanskih članov kongresa prepričal, da se dogaja nekaj nezakonitega, ko se njegova uvodna prednost v ključnih državah topi in spreminja v zaostanek. Nikjer ne poročajo o nobenih večjih volilnih nepravilnostih, ki bi lahko vplivale na izid. Glasove štejejo tako republikanci kot demokrati. Štejejo jih vsepovsod, ker je letošnja volilna udeležba rekordna, problem pa je tam, kjer je izid tesen. Turmp je sprva vodil, ker so v državah, kot je Pensilvanija, najprej šteli glasovnice tistih, ki so volili na voliščih na dan volitev in šele potem so prišle na vrsto glasovnice po pošti. Po pošti so glasovali skoraj izključno demokrati, ker je Trump tri mesece pred volitvami nenehno ponavljal, da je glasovanje po pošti demokratska prevara. Demokrati so volili po pošti, ker so resno vzeli nevarnost pandemije novega koronavirusa. Trump in republikanci malce manj, kar kaže tudi med drugim petkova novica o okužbi šefa Trumpovega kabineta Bele hiše Marka Meadowsa.

Kljub temu voditelji televizije Fox News podžigajo napetosti s ponavljanjem Turmpovih obtožb, kongresni republikanci pa so razdeljeni. Televizija Fox je v škripcih, ker je prva pripisala zmago Bidnu v Arizoni, medtem ko drugi tega še doslej niso storili in Trump je osebno poklical lastnika Ruperta Murdocha ter zahteval, naj se to spremeni. Murdoch ga je zavrnil, Trumpovi podporniki so na doslej njihovo televizijo jezni in komentatorji, ki so izraziti Turmpovi podporniki, imajo sedaj proste roke. Republikanski senator Roy Blunt iz Missourija je dejal, da mora Trumpova kampanja na neki točki priti na dan z dokazi o prevarah o katerih govori, Mitt Romney iz Utaha pa je dejal, da Trump dela škodo ZDA in svobodi doma ter po svetu z nepremišljenim podžiganjem strasti. Lindsey Graham iz Južne Karoline pa je po drugi strani napovedal, da bo prispeval 500.000 dolarjev (421.000 evrov) za tožbe, ki jih vlaga Trump. Vodja republikanske manjšine v predstavniškem domu Kevin McCarthy je celo naravnost dejal, da je Trump zmagal na volitvah in pozval ljudi, naj to ponavljajo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke