V ZDA najvišje število smrti, ZN o strategijah cepljenja

Bolnišnice in njihovi oddelki za intenzivno nego postajajo preobremenjeni tako kot na višku prvega vala pandemije aprila. V Wisconsinu sedaj odrasle bolnike s covidom-19 selijo v otroške bolnišnice, primanjkuje pa že tudi zdravnikov in medicinskih sester.

Opozarjajo, da je covid-19 več kot le zdravstvena kriza, je tudi gospodarska, socialna, humanitarna in varnostna kriza, ki je še poglobila obstoječe neenakosti. Prepričani so, da je najboljša obramba zaupanje v znanost in solidarnost.

Izredno zasedanje omogoča državam članicam, različnim uradom ZN in drugim partnerjem, da izmenjajo stališča glede spopadanja s pandemijo in posledicami. Obenem lahko govorijo o ukrepih in načinu sodelovanja, kar bi lahko pripomoglo k zajezitvi pandemije.

V zadnjem tednu v ZDA povprečno na dan potrdijo 161.448 novih okužb, kar je 2,5-krat več kot ob zadnjem višku pandemije v juliju. Povprečno je v zadnjem tednu na dan umrlo 1531 ljudi, kar je sicer nekoliko manj kot na višku prvega vala konec aprila.

Zaradi naraščanja okužb in bolezni, kar se bo, kot napovedujejo pristojni, po prazniku zahvalni dan še povečalo, zdravstveni strokovnjaki menijo, da bi na dan v povprečju lahko umrlo do 3000 ali celo do 4000 ljudi.

Svetovalec Bele hiše za razvoj in distribucije cepiv proti koronavirusu po državi Moncef Slaoui je v sredo dejal, da bodo do februarja lahko cepili 100 milijonov Američanov.

New York prvo pošiljko cepiva pričakuje 15.decembra

Bela hiša je države že obvestila, kdaj lahko pričakujejo uvodne pošiljke cepiva podjetja Pfizer. Guverner Andrew Cuomo je sporočil, da ga je Bela hiša obvestila, da New York, ki mu je predsednik Donald Trump grozil, da cepiva ne bo dobil, prvo pošiljko 170.000 odmerkov lahko pričakuje že 15. decembra.

Vlada predsednika ZDA Donalda Trumpa medtem v času naraščanja okužb in smrti zavrača kritike, da pripravlja velike zabave za božič in novo leto. Tiskovna predstavnica Bele hiše Kayleigh McEnany je na kritike odvrnila, da če lahko levičarji uničujejo lastnino in napadajo policiste, potem lahko oni organizirajo božične zabave.

Največ okužb v ZDA je v Teksasu in Kaliforniji (skoraj 1,3 milijona), na Floridi (milijon), v Illinoisu (750.000) in New Yorku (664.000). Največ smrti zaradi covida-19 je še vedno v New Yorku (34.700), sledijo pa Teksas (22.335), Kalifornija (19.410), Florida (18.800) in New Jersey (17.000).

Kalifornija je v sredo prijavila 20.000 novih okužb, kar je največ kjerkoli v enem dnevu, v bolnišnicah pa je 8500 ljudi. V Teksasu je hospitaliziranih 9000 ljudi, v New Yorku pa 3924. V New Yorku je bilo v sredo 8973 pozitivnih testov od 194.000 opravljenih ali 4,63 odstotka. Umrlo je 69 ljudi.