V ZDA nesreča manjšega letala, ki je med poletom s ceste trčilo v semafor

Policisti šerifovega urada okrožja Chambers so sporočili, da preiskujejo nesrečo manjšega letala, ki se je zgodila v mestu Winnie. Nesreča se je zgodila okoli 10.45, letalo je med poletanjem najprej oplazilo drog javne razsvetljave, naslednje trčenje s semaforjem pa je bilo dovolj močno, da je letalo strmoglavilo na cesto. Kot so še sporočili policisti, je bilo letalo del parade - del statične razstave.

Ko se je parada končala, se je pilot odločil, da bo, namesto da bi letalo peljali po tleh do letališča, do tja poletel. To je želel narediti iz sicer zaprte ulice, a je podcenil višino drogov in v njih trčil. Policisti prav tako domnevajo, da je pri nesreči imel pomembno vlogo tudi veter. Pilot ni utrpel resnejših poškodb, a so ga kljub temu preventivno odpeljali v bolnišnico.