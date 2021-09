ZDA od novembra odpirajo vrata za polno cepljene potnike iz EU

Nova pravila bodo omogočala vstop v ZDA za polno cepljene državljane EU in Združenega kraljestva. Potniki, ki so prejeli dva odmerka cepiva proti covidu-19, bodo tako lahko prečkali mejo ZDA. Vsi potniki bodo morali pred vkrcanjem na letalo pokazati dokazilo o cepljenju in tudi negativen covid-19 test, narejen do tri dni pred letom, poroča SkyNews. Spremembe veljajo le za potnike, ki v ZDA vstopajo z letalskim prometom. Vsi potniki bodo morali letalski službi podati svoje kontaktne podatke za namen sledenja stikov, kot sta telefonska številka in elektronska pošta. Polno cepljenim ob prihodu v državo ne bo treba v karanteno, še piše medij.