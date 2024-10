V ZDA po aretaciji Tahwedija zaskrbljeni: ISIS načrtuje nove napade?

Vendar strokovnjaki niso več prepričani. Pred tem incidentom v ZDA so namreč v spletnih klepetalnicah zabeležili večje število šifriranih sporočil, ki so nakazovala na razprave o napadih na Zahod in predvsem na ZDA. Spletne pogovore je vodil IS-Khorasan (IS-K), veja s sedežem v Afganistanu, ki stoji tudi za napadom v Moskvi, v katerem je marca umrlo 145 ljudi. IS-K je postala najaktivnejša mednarodna sila te teroristične skupine, pred smrtonosnim napadom v Rusiji so izvedli še enega v Iranu.

Na propagandnem plakatu, ki ga je IS-K objavila septembra, je ameriške cilje uvrstila na vrh seznama. "IS-K je znova poudarila, da namerava napasti ZDA, in sicer s plakatom, na katerem je eden od borcev z granato v roki pred poslopjem ameriškega kongresa in z napisom "naslednji ste vi", je za Guardian opozoril Lucas Weber, višji analitik obveščevalnih podatkov v organizaciji Tech Against Terrorism, ki sodeluje z vladnimi agencijami po vsem svetu.