V ZDA pogrešana Srbkinja. Mož na spletu iskal, kako razkosati truplo

V bližini Bostona že od začetka januarja pogrešajo 39-letno Ano Walshe, mamo treh otrok in ženo 47-letnega Briana Walsha, ki je trenutno v priporu, saj je oviral policijsko preiskavo. Preiskovalcem se je namreč zlagal o tem, kaj je počel v dneh po ženinem izginotju. Prav tako so na njunem domu našli ostanke okrvavljenega noža ter več krvavih madežev, na njegovem računalniku pa so odkrili, da je po spletu brskal o tem, kako razkosati truplo.

V ameriški zvezni državi Massachusetts je že od začetka tega leta pogrešana 39-letna Ana Walshe, mama treh otrok. Nazadnje so jo videli v zgodnjih jutranjih urah prvega januarja letos, nato pa je za njo izginila vsaka sled. Njeno izginotje so prijavili šele njeni sodelavci 4. januarja, ko Ane ni bilo v službo. Policija je kmalu po prijavi izginotja sprožila obsežno preiskavo in pozvala vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešani, naj se čim prej javijo. Za zdaj glavni, a še vedno ne uradni, osumljenec za izginotje 39-letnice ostaja njen mož, ki ga je policija pridržala, ko je ugotovila, da je podal lažne podatke o tem, kaj je počel v času njenega izginotja ter v prvih dneh januarja. Kot so navedli, naj bi to storil z namenom, da bi oviral policijsko preiskavo.

icon-expand Brian Walshe je v pridržanju, ker je z lažnimi izjavami oviral preiskavo. FOTO: AP

Brian je namreč policiji dejal, da je svojo ženo zadnjič videl 1. januarja zjutraj, ko se je odpeljala od doma na letališče, od koder naj bi odletela v Washington. Ostale dni naj bi se ukvarjal z gospodinjstvom, otroki in skrbel za svojo mamo. A je policija med preiskavo ugotovila, da njegove trditve ne držijo, saj so ga kamere ujele, ko je dan po izginotju v bližnji trgovini kupoval izdelke za čiščenje v vrednosti 450 ameriških dolarjev. 47-letnika je policija zaradi oviranja preiskave pridržala v nedeljo, če želi v času preiskave na prostost, pa mora plačati pol milijona dolarjev (460.000 evrov) varščine. Walshe sicer ves čas preiskave trdi, da je nedolžen. Njegovo zaslišanje bo 9. februarja. Pred dnevi so v javnost prišle nekatere podrobnosti iz njegove precej turbulentne preteklosti. Sorodniki in bližnji prijatelji ga opisujejo kot "zelo jeznega in nasilnega človeka". Leta 2019 naj bi se po smrti očeta s sorodstvom sprl zaradi vsebine oporoke, policiji pa je Brianovo nasilno obnašanje opisal njegov nečak. Tudi dva tesna prijatelja sta policiji dejala, da je imel Brian vse znake sociopata. S smrtjo grozil že leta 2014 Kot poročajo ameriški mediji, policijski dokumenti razkrivajo, da je leta 2014 pogrešana policiji prijavila, da ji je sedanji mož in glavni osumljenec za njeno izginotje Brian Walshe grozil oziroma je s smrtjo grozil njej in njeni prijateljici. To je bilo še pred njuno poroko. V policijskem poročilu je navedeno, da naj bi Ani, ki se je takrat pisala Knipp, moški grozil po telefonu, ta moški pa naj bi bil Brian Walshe. Primer je bil kmalu po prijavi zaprt, saj žrtev ni več želela sodelovati s policijo in tožilstvom. Okrvavljen nož, žaga, krvavi kosi oblačil Za zdaj je policija v preiskavi odkrila nekaj potencialnih dokazov, ki bi lahko razkrili usodo pogrešane. In sicer madeže krvi ter krvav nož v kleti družinske hiše. Prav tako je policija med pregledom Brianovega računalnika odkrila, da je raziskoval na spletu, kako razkosati truplo in se ga znebiti. Anin mobilni telefon naj bi bazne postaje zaznale 1. in 2. januarja, obe lokaciji pa naj bi bili v bližini njenega doma, kar se nikakor ne ujema s trditvijo njenega moža, da je že 1. januarja odletela v Washington, poroča CNN. Poleg družinske hiše in okoliških smetnjakov so preiskovalci preiskali tudi dom Brianove matere v bližnjem Swampscottu. Prav tako so preiskali bližnje odlagališče odpadkov. Prav tam so odkrili žago in več raztrganih kosov oblačil, na katerih naj bi bili krvavi madeži. Ali gre za Anino kri, pa še ni znano.

