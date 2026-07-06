Umor Charlieja Kirka: začelo se je predhodno zaslišanje obtoženega

Petdnevno zaslišanje predstavlja doslej najobsežnejšo javno predstavitev dokazov v primeru, zvezni sodnik Tony Graf pa bo konec tedna odločil ali obstajajo zadostni razlogi za začetek sojenja zaradi obtožbe umora, poroča televizija ABC. Tyler Robinson je obtožen, da je 10. septembra lani na kampusu Univerze Utah Valley ustrelil ustanovitelja konservativne organizacije Turning Point USA Charlieja Kirka. Obtoženec krivde doslej ni priznal, njegovi odvetniki pa se o njegovi krivdi ali nedolžnosti niso javno izrekali. Zaslišanja so se udeležili Kirkova vdova Erika Kirk ter njegova starša Robert in Kathryn Kirk, prisoten pa je bil tudi Donald Trump mlajši, ki je lani govoril na spominski slovesnosti za Kirka.

Starša Charlieja Kirka FOTO: AP

Med prvimi pričami je bil nekdanji policist univerze Utah Valley Chris Bagley, ki je povedal, da je bil zadolžen za varovanje območja v bližini prizorišča dogodka. Po strelu je med prisotnimi zavladala panika, ljudje so začeli bežati, sam pa je po radijski zvezi kmalu izvedel, da so osumljenca že prijeli. Nato je pomagal zavarovati prizorišče kaznivega dejanja. Državni tožilec Chad Grunander je napovedal, da bo tožilstvo med zaslišanjem predstavilo okoli 50 dokaznih predmetov, med njimi več videoposnetkov streljanja. Tožilci nameravajo predstaviti tudi druge dokaze, izvide obdukcije, pričanja preiskovalcev ter izjave prič. Prav tako nameravajo predstaviti DNK dokaze na sprožilcu puške in tulcu, ki ustrezajo Robinsonu.