Umor Charlieja Kirka: začelo se je predhodno zaslišanje obtoženega

Petdnevno zaslišanje predstavlja doslej najobsežnejšo javno predstavitev dokazov v primeru, zvezni sodnik Tony Graf pa bo konec tedna odločil ali obstajajo zadostni razlogi za začetek sojenja zaradi obtožbe umora, poroča televizija ABC.
Tyler Robinson je obtožen, da je 10. septembra lani na kampusu Univerze Utah Valley ustrelil ustanovitelja konservativne organizacije Turning Point USA Charlieja Kirka. Obtoženec krivde doslej ni priznal, njegovi odvetniki pa se o njegovi krivdi ali nedolžnosti niso javno izrekali.
Zaslišanja so se udeležili Kirkova vdova Erika Kirk ter njegova starša Robert in Kathryn Kirk, prisoten pa je bil tudi Donald Trump mlajši, ki je lani govoril na spominski slovesnosti za Kirka.
Med prvimi pričami je bil nekdanji policist univerze Utah Valley Chris Bagley, ki je povedal, da je bil zadolžen za varovanje območja v bližini prizorišča dogodka. Po strelu je med prisotnimi zavladala panika, ljudje so začeli bežati, sam pa je po radijski zvezi kmalu izvedel, da so osumljenca že prijeli. Nato je pomagal zavarovati prizorišče kaznivega dejanja.
Državni tožilec Chad Grunander je napovedal, da bo tožilstvo med zaslišanjem predstavilo okoli 50 dokaznih predmetov, med njimi več videoposnetkov streljanja. Tožilci nameravajo predstaviti tudi druge dokaze, izvide obdukcije, pričanja preiskovalcev ter izjave prič. Prav tako nameravajo predstaviti DNK dokaze na sprožilcu puške in tulcu, ki ustrezajo Robinsonu.
Ta naj bi sostanovalcu in partnerju pustil sporočilo, da ima priložnost odstraniti Charlieja Kirka in da bo to tudi storil. V drugem sporočilu naj bi zapisal, da ima dovolj Kirkovega sovraštva in da se nekaterih oblik sovraštva ni mogoče znebiti s pogajanji.
Tožilstvo namerava zahtevati smrtno kazen, ki je po zakonu države Utah možna le, če gre za posebej hudo kaznivo dejanje umora. Tožilci trdijo, da je napad med javnim dogodkom ogrozil številne prisotne.
Pred začetkom zaslišanja je družina Kirka v pisni izjavi sporočila, da je vsak sodni postopek boleč opomnik na njegovo smrt. Vdova Erika Kirk je zapisala, da je podpora javnosti družini pomagala prestati najtežje obdobje po moževi smrti. Dodala je, da storilcu odpušča, vendar zaradi spoštovanja sodnega postopka primera ne bo dodatno komentirala, poroča ABC.
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