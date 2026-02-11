Pridržali osebo v zvezi z ugrabitvijo matere TV voditeljice Savannah Guthrie

Osebo so po poročanju medijev pridržali med nadzorom prometa južno od Tucsona v Arizoni. FBI je pred tem v torek objavil posnetke maskirane osebe s pištolo pred vhodnimi vrati hiše 84-letnice v Tucsonu v Arizoni, ki je izginila 1. februarja. Na enem od videoposnetkov je videti osebo z nahrbtnikom in zakritim obrazom, ki nagiba glavo navzdol in stran od kamere pri zvoncu, medtem ko se približuje vhodnim vratom, med drugim poroča televizija ABC. "Pravosodni organi so odkrili te doslej nedostopne nove posnetke, na katerih je videti oboroženo osebo, ki je očitno poškodovala kamero na vhodnih vratih Nancy Guthrie zjutraj na dan njenega izginotja," je v torek objavil direktor FBI Kash Patel.

Preiskovalci že več kot teden dni trdijo, da je bila Nancy Guthrie ugrabljena. Nazadnje so jo videli doma 31. januarja, naslednji dan pa je bila prijavljena kot pogrešana. Preiskovalci so na pragu njenega doma odkrili kri, ki so jo potrdili kot njeno. Savannah Guthrie je v torek na družbenih omrežjih objavila nove posnetke nadzornih kamer in povedala, da družina verjame, da je mama še živa, ter objavila telefonske številke FBI in šerifa okrožja. Savannah Guthrie z drugimi člani družine skoraj vsak dan javno prosi ugrabitelje, naj vrnejo mamo, obenem pa prosi javnost za pomoč policiji pri iskanju. Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je dejala, da si je predsednik Donald Trump ogledal posnetke nadzornih kamer in bil popolnoma zgrožen ter poziva vse z informacijami, naj pokličejo FBI, ki je ta teden začel v večjih mestih od Teksasa do Kalifornije objavljati digitalne oglasne panoje o primeru.