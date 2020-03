V ZDA primanjkuje testov. Na Kitajskem novi 'uvoženi' primeri koronavirusa

"Epidemija je velika grožnja za vse države, za bogate in revne," še pravi Ghebreyesus in dodaja, da svet potrebuje"agresivno pripravljenost". Vlade držav po svetu pa poziva, naj v odziv na izbruh koronavirusa uskladijo vse sektorje, namesto, da se z izbruhom spopada zgolj zdravstveno ministrstvo.

"To ni vaja," je v četrtek v Ženevi opozoril generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus in opozoril države po vsem svetu, naj izbruh koronavirusa jemljejo bolj resno. Novi koronavirus se je medtem razširil v 85 držav sveta, okuženih je okoli 100.000 ljudi, umrlo jih je preko 3000.

Prve okužbe so ugotovili na Long Islandu v New Yorku, v Koloradu, Teksasu, Tennesseeju in San Franciscu. Pred San Franciscom je zasidrana turistična križarka podjetja Princess Cruises, kjer ima nekaj od 2500 potnikov simptome okužbe. Vendar še niso potrjeni, ker so v četrtek šele dostavljali komplete za testiranje s helikopterji. V okolici ni kapacitet za izkrcanje ljudi in karanteno, zato bodo potniki še nekaj časa ujeti na ladji.

Strah je zajel tudi borze. V sredo so borzni indeksi krepko narasli zaradi zmag Josepha Bidna na demokratskih volitvah predsedniškega kandidata, v četrtek pa je Dow Jones padel za skoraj 1000 točk in zapravil skoraj vse pridobljeno v četrtek.

Ameriški predsednik Donald Trump skuša miriti javnost z izjavami na podlagi občutkov, da stanje ni hudo, za počasen odziv njegove vlade pa je našel tradicionalnega krivca - vlado predhodnika Baracka Obame.

Kompletom za testiranje v ZDA primanjkuje

Po ZDA primanjkuje kompletov za testiranje za koronavirus, kar pomeni, da bo potrjenih okužb v prihodnje še več. Minister za zdravje Alex Azar je kongresnikom zagotovil, da bodo do konca tedna po ZDA razposlali milijon kompletov za testiranje. To bo zadostovalo za 400.000 oseb, ker je potrebno teste ponavljati. Potem bo potrebno še nekaj dni ali tednov, da se za testiranje izurijo zdravstveni delavci. Do četrtka so lahko izvajali teste le v 44 zveznih državah, pa še to ne povsod, kjer bi bilo potrebno.

Prepirajo se tudi okrog stroškov, saj določene zdravstvene zavarovalnice nočejo pokrivati stroškov testiranja in posamezni pacienti morajo stroške kriti iz lastnega žepa.

Podpredsednik ZDA Mike Pence, ki ga je Trump zadolžil, da vodi odgovor na novi koronavirus, je v četrtek pozval Američane, ki so zdravi, naj ne kupujejo zaščitnih mask, ker jih potrebujejo za zdravstvene delavce. Pence je opozoril, da bo okužb še več, predvsem med starejšimi in med bolj ranljivo populacijo s kroničnimi boleznimi.