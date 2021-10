V ZDA priprli Kanadčana, ki je bral besedila v videih Islamske države

Mohammed Khalifa je leta 2013 zapustil Kanado in se v Siriji pridružil Islamski državi, januarja 2019 pa so ga med spopadom zajeli kurdski borci. Nedavno so ga izročili ameriškim oblastem in na sodišču v Virginiji so zdaj proti njemu vložili obtožnico.

Leta 2014 je Khalifa postal ključni član propagandne skupine Islamske države, saj tekoče govori angleško in arabsko. Bil naj bi glavni prevajalec in govorec v najmanj dveh video posnetkih z nasilno vsebino, s katerimi je Islamska država novačila borce.

Bil naj bi tudi med odgovornimi za video posnetke obglavljenj tujcev, med njimi ameriških novinarjev Jamesa Foleyja in Stevena Sotloffa, ki so ju okrutno umorili leta 2014.