Novo množično streljanje v ZDA, umrlo pet oseb

Prišlo je do novega množičnega streljanja v Združenih državah Amerike, poleg osumljenca so umrle še štiri osebe. Napadalec je v ponedeljek nekaj po 17. uri streljal v središču glavnega mesta zvezne države Kolorado, umrli sta dve ženski in en moški, nato pa je pred policisti pobegnil v bližnje mesto Lakewood, je sporočil vodja denverske policije Paul Pazen .

Policisti so identificirali avto in osumljenca strelskega napada, vendar pa identitete napadalca na skupni tiskovni konferenci niso razkrili. Po izsleditvi napadalca so se med policisti in osumljencem sprožili novi streli, a se je osumljenec zatekel v hotel Hyatt, kjer je ustrelil enega od hotelskih uslužbencev, kasneje pa tudi policista.

Policist je moral zaradi strelne rane prestati operacijo, stanje hotelskega uslužbenca pa za zdaj še ni znano. Tekom napada so bile sicer ranjene tri osebe.

Policisti so osumljenca naposled ustrelili v Lakewoodu, zaradi strelnih ran pa je moški na kraju umrl. "Na kraju dogodka so ga razglasili za mrtvega," je dejal Romero.