V ZDA prizemljili vsa letala, potniki obtičali

Po podatkih analitičnega podjetja Cirium je bilo do polnoči v petek po srednjeevropskem času preusmerjenih najmanj 600 letal, motnje pa so prizadele več kot 11.000 poletov z več kot 1,5 milijona potnikov, ki so bili načrtovani kasneje, je poročal CNN. FAA je odločitev o ustavitvi letov sprejela zaradi izrednih okoliščin in varnostnih razlogov, potem ko so nastale težave v komunikacijskih sistemih regionalnih centrov, ki usmerjajo letala med ameriškimi letališči, je pojasnil minister za promet Sean Duffy. Prizemljitev vseh letal so odpravili v petek nekaj po 20. uri po vzhodnoameriškem času, je pa Duffy na novinarski konferenci opozoril, da bo kljub znova odprtemu zračnemu prostoru trajalo nekaj časa, da se razmere normalizirajo. Problemi, med drugim zamude na letališčih, bi lahko trajali več dni, je posvaril minister, obenem pa zagotovil, da bo sistem s polnimi zmogljivostmi deloval še pred med Američani zelo priljubljenim zahvalnim dnem konec meseca, ko številni potujejo v druge dele države.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Prizemljitev letal v ZDA AP

Prizemljitev letal v ZDA AP

Prizemljitev letal v ZDA AP

Prizemljitev letal v ZDA AP

Prizemljitev letal v ZDA AP

Prizemljitev letal v ZDA AP

Prizemljitev letal v ZDA AP













Na zamude morajo računati tudi potniki, ki danes v ZDA potujejo iz evropskih držav. Evropska agencija za upravljanje zračnega prometa Eurocontrol je letalske družbe pozvala, naj izdajo opozorila o zamudah. Na letališču v Frankfurtu so denimo odpovedali štiri danes predvidene lete v ZDA, v Münchnu pa ne bodo poleteli trije. Duffy in minister za domovinsko varnost Markwayne Mullin sta za telekomunikacijski izpad v ozadju odločitve za prizemljitev vseh letal okrivila zastarel sistem nadzora zračnega prometa, ki da ga niso posodobili, ker kongres ni zagotovil zadostnega financiranja. Mullin je tudi zagotovil, da ni nihče ogrožen ter da ni nikakršnega dokaza, da bi bilo dogajanje povezano s kibernetskim napadom ali petkovim izpadom storitev Microsofta. Bi se pa lahko kaj takšnega ponovilo, če sistema ne bodo v celoti prenovili, je dodal. Tudi Duffy je vztrajal, da je letenje za Američane varno, poroča britanski BBC.

Številni obtičali na letališčih