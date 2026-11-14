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V ZDA prizemljili vsa letala, potniki obtičali

Washington, 14. 11. 2026 07.20 pred 43 minutami 3 min branja 3

Avtor:
STA M.S.
Zaustavitev letov

Ameriška zvezna uprava za letalstvo (FAA) je v petek zaradi telekomunikacijskega izpada v regionalnih centrih za nadzor zračnega prometa odredila ustavitev vseh poletov na območju ZDA. Odpovedani so bili tudi poleti iz drugih delov sveta v ZDA – med drugim iz Evrope. Po nekaj več kot štirih urah so znova odprli zračni prostor, a pristojni svarijo pred zamudami.

Po podatkih analitičnega podjetja Cirium je bilo do polnoči v petek po srednjeevropskem času preusmerjenih najmanj 600 letal, motnje pa so prizadele več kot 11.000 poletov z več kot 1,5 milijona potnikov, ki so bili načrtovani kasneje, je poročal CNN.

FAA je odločitev o ustavitvi letov sprejela zaradi izrednih okoliščin in varnostnih razlogov, potem ko so nastale težave v komunikacijskih sistemih regionalnih centrov, ki usmerjajo letala med ameriškimi letališči, je pojasnil minister za promet Sean Duffy

Prizemljitev vseh letal so odpravili v petek nekaj po 20. uri po vzhodnoameriškem času, je pa Duffy na novinarski konferenci opozoril, da bo kljub znova odprtemu zračnemu prostoru trajalo nekaj časa, da se razmere normalizirajo.

Problemi, med drugim zamude na letališčih, bi lahko trajali več dni, je posvaril minister, obenem pa zagotovil, da bo sistem s polnimi zmogljivostmi deloval še pred med Američani zelo priljubljenim zahvalnim dnem konec meseca, ko številni potujejo v druge dele države.

Na zamude morajo računati tudi potniki, ki danes v ZDA potujejo iz evropskih držav. Evropska agencija za upravljanje zračnega prometa Eurocontrol je letalske družbe pozvala, naj izdajo opozorila o zamudah. Na letališču v Frankfurtu so denimo odpovedali štiri danes predvidene lete v ZDA, v Münchnu pa ne bodo poleteli trije.

Duffy in minister za domovinsko varnost Markwayne Mullin sta za telekomunikacijski izpad v ozadju odločitve za prizemljitev vseh letal okrivila zastarel sistem nadzora zračnega prometa, ki da ga niso posodobili, ker kongres ni zagotovil zadostnega financiranja.

Mullin je tudi zagotovil, da ni nihče ogrožen ter da ni nikakršnega dokaza, da bi bilo dogajanje povezano s kibernetskim napadom ali petkovim izpadom storitev Microsofta. Bi se pa lahko kaj takšnega ponovilo, če sistema ne bodo v celoti prenovili, je dodal. Tudi Duffy je vztrajal, da je letenje za Američane varno, poroča britanski BBC.

Številni obtičali na letališčih

Ustavitev poletov je povzročila velike motnje na ameriških letališčih. Najprej so ustavili vse vzlete z ameriških letališč, letala v zraku pa so spravili na tla. Občasno so spustili v zrak sicer nekaj mednarodnih poletov, ker so zapuščali ameriški zračni prostor.

Izpad je povzročil težave tudi številnim športnim ekipam, ki so se pripravljale na gostovanja in tekme ob koncu tedna. Po poročanju ameriških medijev so obtičale ekipe košarkarske lige NBA, hokejske lige NHL in univerzitetnih tekmovanj, negotovo pa je bilo tudi potovanje nekaterih ekip lige NFL.

Med najbolj neposredno prizadetimi so bili Brooklyn Nets. Košarkarji so po nedavni tekmi v New Orleansu že sedli na letalo za Memphis, kjer bi morali igrati v soboto, vendar so morali zaradi prepovedi poleta ostati na tleh. Pet ekip lige NBA bi moralo v petek odpotovati na sobotne tekme, poroča televizija NBC.

Petkova ustavitev poletov je prva tovrstna na nacionalni ravni po januarju 2023, ko je odpovedal pomemben računalniški sistem FAA za obveščanje pilotov. Pred tem so ameriške oblasti vse polete ustavile po terorističnih napadih 11. septembra 2001, poroča CNN.

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zda letala

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ptuj.si
14. 11. 2026 08.05
Gledam fly radar in vse poteka normalno.
Odgovori
0 0
ZIPPO
14. 11. 2026 08.03
Petek 13 🤣
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+1
1 0
Observatore kita
14. 11. 2026 08.02
Katastrofa vauuu folk je nogi čakat nekaj ur
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+1
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