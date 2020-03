V ZDA prizori kot iz risanke Frozen

Ed Mis , ki zadnjih osem let živi v Hamburgu v New Yorku, pravi, da so v soseski že prej videli ledene obloge, a je prvič tako hudo. "Videti je neresnično," je povedal za CNN. Njegov dom na South Shore Drivu v hamburški soseski Hoover Beach, približno 14 kilometrov južno od Buffala, je prekrit z nekaj metrov ledu, na njegovem dvorišču pa je približno tri metre ledu, je povedal za CNNpo telefonu. Kot je še dejal, v četrtek ledu še ni bilo, že v petek pa so bile hiše prekrite z ledeno odejo.

Zaradi ledu so hiše videti kot ledene skulpture iz animiranega filma Frozen. In čeprav je pogled vsekakor neresničen in izjemen, prebivalce skrbi, da bi lahko led na njihovih domovih povzročil škodo."Skrbi nas celovitost, odpoved konstrukcije, zaradi teže na strehi, ko se bo led začel topiti," je dejal Mis. In kdo je kriv? Ne, ni bila Elza, ampak 48-urni vetrovi, ki so ustvarili ogromne valove in pognali jezersko vodo na obalo, poroča Weather Channel.

Led se je sicer začel že nekoliko taliti, je dejal Mis, ki vseeno upa, da bo guverner odobril ukrep za nujne primere, ki bo pomagal soseski, da si opomore. "Prizor je čudovit, vendar ga ne želim več doživeti," je še povedal Mis.