V ZDA protesti zaradi ukinjanja financiranja znanosti

Na travniku National Mall so protestniki pod geslom Postavimo se za znanost zahtevali, naj vlada nemudoma obnovi financiranje znanosti in preneha z odpuščanji.

Ukrepi Trumpove vlade ogrožajo raziskave pomembnih zdravil in cepiv, so opozarjali protestniki in trdili, da znanost ni zarota liberalnih politikov, kot je to razbrati iz izjav in odločitev republikanskih oblasti.

Odpuščanja in prekinitve financiranja, ki jih spodbuja urad za vladno učinkovitost pod vodstvom milijarderja Elona Muska, so zajela celotno vlado in med drugim tudi nacionalni inštitut za zdravje, ki skrbi za financiranje razvoja cepiv.

"Vsi v ZDA bi morali biti jezni zaradi tega, kar se dogaja," je množici v Washingtonu povedal demokratski senator Chris Van Hollen, protestniki pa so mahali z napisi "Odstranite Elona iz ameriške DNK" in "Edini dokaz proti evoluciji je Trump", poroča televizija NBC.