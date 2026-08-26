V ZDA prvi dve smrtni žrtvi ošpic letos

Kot je sporočilo zdravstveno ministrstvo v zvezni državi, sta umrla prebivalca okrožja Lancaster County, ki nista bila cepljena, drugih podrobnosti o njiju pa niso razkrili.

V Lancastru sicer živi velika skupnost amišev, tradicionalne skupnosti, v kateri je delež cepljenih nižji kot v širši ameriški družbi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Gre za letošnji prvi smrti zaradi ošpic v ZDA, kjer so lani v izbruhu te bolezni umrli trije ljudje, od tega dva otroka v Teksasu.