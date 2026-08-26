V ZDA prvi dve smrtni žrtvi ošpic letos

Kot je sporočilo zdravstveno ministrstvo v zvezni državi, sta umrla prebivalca okrožja Lancaster County, ki nista bila cepljena, drugih podrobnosti o njiju pa niso razkrili.
V Lancastru sicer živi velika skupnost amišev, tradicionalne skupnosti, v kateri je delež cepljenih nižji kot v širši ameriški družbi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Gre za letošnji prvi smrti zaradi ošpic v ZDA, kjer so lani v izbruhu te bolezni umrli trije ljudje, od tega dva otroka v Teksasu.
Leta 2000 še razglašene za izkoreninjene
Ošpice so bile leta 2000 v ZDA že razglašene za izkoreninjene, a so se v zadnjih letih ob krepitvi skepse do cepiv, ki jo deli tudi zdravstveni minister Robert F. Kennedy, in nezaupanja v zdravstvene oblasti znova začele širiti.
V državi so v letošnjem letu potrdili 2777 primerov bolezni, medtem ko so jih lani v celem letu 2289.
Guverner Pensilvanije Josh Shapiro je v torek na novinarski konferenci poudaril, da se ošpice da v celoti preprečiti s cepivom MMR, ki poleg ošpic ščiti še pred mumpsom in rdečkami.
Cepivo je bilo razvito v začetku 60. let preteklega stoletja, pred tem pa so bile ošpice v ZDA vsako leto usodne za več sto otrok. Cepljenje proti njim je sicer obvezno, a je mogoče to obveznost obiti s sklicevanjem na verske ali druge razloge.
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