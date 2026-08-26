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V ZDA prvi dve smrtni žrtvi ošpic letos

Washington, 26. 08. 2026 09.26 pred 39 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA
Ošpice

V ameriški zvezni državi Pensilvanija sta zaradi ošpic umrli dve osebi, so v torek sporočile lokalne oblasti. Gre za prvi smrtni žrtvi te bolezni letos v ZDA, kjer je število primerov ob vse nižji stopnji precepljenosti naraslo. V Pensilvaniji so zadnjo smrt zaradi ošpic pred tem zabeležili pred 35 leti.

Kot je sporočilo zdravstveno ministrstvo v zvezni državi, sta umrla prebivalca okrožja Lancaster County, ki nista bila cepljena, drugih podrobnosti o njiju pa niso razkrili.

V Lancastru sicer živi velika skupnost amišev, tradicionalne skupnosti, v kateri je delež cepljenih nižji kot v širši ameriški družbi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Gre za letošnji prvi smrti zaradi ošpic v ZDA, kjer so lani v izbruhu te bolezni umrli trije ljudje, od tega dva otroka v Teksasu.

Leta 2000 še razglašene za izkoreninjene

Ošpice so bile leta 2000 v ZDA že razglašene za izkoreninjene, a so se v zadnjih letih ob krepitvi skepse do cepiv, ki jo deli tudi zdravstveni minister Robert F. Kennedy, in nezaupanja v zdravstvene oblasti znova začele širiti.

V državi so v letošnjem letu potrdili 2777 primerov bolezni, medtem ko so jih lani v celem letu 2289.

Guverner Pensilvanije Josh Shapiro je v torek na novinarski konferenci poudaril, da se ošpice da v celoti preprečiti s cepivom MMR, ki poleg ošpic ščiti še pred mumpsom in rdečkami.

Cepivo je bilo razvito v začetku 60. let preteklega stoletja, pred tem pa so bile ošpice v ZDA vsako leto usodne za več sto otrok. Cepljenje proti njim je sicer obvezno, a je mogoče to obveznost obiti s sklicevanjem na verske ali druge razloge.

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KOMENTARJI3

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Čombe
26. 08. 2026 10.14
hehe antivaxxerji :)
Odgovori
0 0
Ana desetnica
26. 08. 2026 10.05
Naravna selekcija. Itak je ljudi preveč. Kar tako naprej.
Odgovori
+1
1 0
Mladi? Plasto
26. 08. 2026 10.01
naravna selekcija ..... bčagor ljudem ,ki namesto v casinoju z denarjem , gemblajo s svojim življenjem ....
Odgovori
+1
1 0
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