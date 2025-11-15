Svetli način
V ZDA pri človeku potrdili nov podtip ptičje gripe

Washington, 15. 11. 2025 12.57 | Posodobljeno pred 1 uro

Ne.M.
V zvezni državi Washington v ZDA so v petek potrdili prvi primer okužbe s podtipom H5N5 ptičje gripe pri človeku. Virus so odkrili pri moškem, ki je bil v začetku meseca hospitaliziran s simptomi, podobnimi gripi. Ameriški center za nalezljive bolezni (CDC) ocenjuje, da je tveganje za javnost nizko.

Ni znano, kako se je starejši moški okužil, možno pa je, da je bil izpostavljen prek perutnine, ki jo goji.
Ni znano, kako se je starejši moški okužil, možno pa je, da je bil izpostavljen prek perutnine, ki jo goji. FOTO: Shutterstock

To je prvi primer okužbe s tem podtipom pri ljudeh, je sporočilo ministrstvo za zdravje zvezne države Washington. Doslej so podtip H5N5 zaznali le pri živalih.

Za ptičjo gripo je zbolel starejši moški, ki ima že obstoječe bolezni in se še vedno zdravi v bolnišnici. Ni znano, kako se je okužil, možno pa je, da je bil izpostavljen prek perutnine, ki jo goji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po poročanju ameriških medijev je to prvi primer ptičje gripe pri človeku v zadnjih devetih mesecih.

Po podatkih CDC so v ZDA od pomladi leta 2024 zabeležili 71 oseb, okuženih s ptičjo gripo, ni pa jasno, za katere podtipe je šlo.

ptičja gripa okužba človek
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
flojdi
15. 11. 2025 15.08
? Kdaj bo podpujsja in podnetopirja.prosim za obvestitev
ODGOVORI
0 0
petka5
15. 11. 2025 15.08
Se jqnsa im dohtarji ze pripravlkajo na prejem gtipoznih dodatkov?
ODGOVORI
0 0
petka5
15. 11. 2025 15.07
Se bo spet zacelo zapiranje
ODGOVORI
0 0
flojdi
15. 11. 2025 15.05
Ok .mogoce bo podpodtip fental mene.al kaj bi radi povedali
ODGOVORI
0 0
Naš zmiraj
15. 11. 2025 14.28
+2
Takoj cepit cel svet
ODGOVORI
2 0
