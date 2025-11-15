V ZDA pri človeku potrdili nov podtip ptičje gripe

Ni znano, kako se je starejši moški okužil, možno pa je, da je bil izpostavljen prek perutnine, ki jo goji.

To je prvi primer okužbe s tem podtipom pri ljudeh, je sporočilo ministrstvo za zdravje zvezne države Washington. Doslej so podtip H5N5 zaznali le pri živalih.

Po poročanju ameriških medijev je to prvi primer ptičje gripe pri človeku v zadnjih devetih mesecih.

Po podatkih CDC so v ZDA od pomladi leta 2024 zabeležili 71 oseb, okuženih s ptičjo gripo, ni pa jasno, za katere podtipe je šlo.