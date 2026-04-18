Cene goveda v ZDA na zgodovinskem višku, rejci zaskrbljeni

Ameriška čreda goveda je trenutno najmanjša v zadnjih 75 letih. Po podatkih ministrstva za kmetijstvo v ZDA se je število goveda z vrhunca okoli 132 milijonov živali v 70. letih zmanjšalo na približno 86 milijonov danes. To je eden glavnih razlogov, da so se cene mlete govedine od leta 2021 zvišale za skoraj polovico, navaja AP.

Čeprav sodobna genetika in krmljenje omogočata večjo proizvodnjo mesa na posamezno žival, skupna ponudba ostaja omejena. Del govedine se izvozi, doma pa povpraševanje ostaja visoko, kar še dodatno pritiska na cene.

Ključen izziv za rejce je suša. Velik del govedorejskih območij trpi zaradi pomanjkanja padavin, kar pomeni manj pašnikov in višje stroške krme. Po ocenah ministrstva je okoli 63 odstotkov ameriške črede na območjih s sušo, kar rejce sili v prodajo živali namesto v širitev čred. Tudi ameriška zveza kmetijskih uradov opozarja, da so stroški krme in vode trenutno največja ovira za rast proizvodnje.