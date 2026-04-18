Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Cene goveda v ZDA na zgodovinskem višku, rejci zaskrbljeni

Washington, 18. 04. 2026 21.01 pred 9 dnevi 2 min branja 18

Avtor:
L.M.
Goveje meso

Cene govedine v ZDA so dosegle zgodovinske vrednosti, potrošniki posledično za zrezke in mleto meso plačujejo vse več. Čeprav bi večje število goveda dolgoročno znižalo cene, se rejci zaradi številnih tveganj in stroškov obotavljajo s širitvijo čred. Posledično ponudba zaostaja za povpraševanjem, kar ohranja visoke cene.

Ameriška čreda goveda je trenutno najmanjša v zadnjih 75 letih. Po podatkih ministrstva za kmetijstvo v ZDA se je število goveda z vrhunca okoli 132 milijonov živali v 70. letih zmanjšalo na približno 86 milijonov danes. To je eden glavnih razlogov, da so se cene mlete govedine od leta 2021 zvišale za skoraj polovico, navaja AP.

Čeprav sodobna genetika in krmljenje omogočata večjo proizvodnjo mesa na posamezno žival, skupna ponudba ostaja omejena. Del govedine se izvozi, doma pa povpraševanje ostaja visoko, kar še dodatno pritiska na cene.

Ključen izziv za rejce je suša. Velik del govedorejskih območij trpi zaradi pomanjkanja padavin, kar pomeni manj pašnikov in višje stroške krme. Po ocenah ministrstva je okoli 63 odstotkov ameriške črede na območjih s sušo, kar rejce sili v prodajo živali namesto v širitev čred. Tudi ameriška zveza kmetijskih uradov opozarja, da so stroški krme in vode trenutno največja ovira za rast proizvodnje.

Krave
Krave
FOTO: Shutterstock

Na cene vpliva tudi struktura mesnopredelovalne industrije. Rejci pogosto kritizirajo koncentracijo predelave v rokah nekaj velikih podjetij, vendar Inštitut za meso poudarja, da cene za potrošnike določajo trgovci in gostinski sektor, ne predelovalci, ter da se stopnja koncentracije v zadnjih desetletjih ni bistveno spremenila. Podobno stališče zagovarja tudi Nacionalno združenje govedorejcev, ki meni, da so razlogi za visoke cene zapleteni, poroča AP.

Dodaten pritisk na ponudbo predstavlja zaprtje meje z Mehiko zaradi nevarnosti širjenja mesojedega parazita, kar je preprečilo uvoz približno milijona glav goveda. Donald Trump je zato pozval k večjemu uvozu iz Argentine, a naj bi to le omejilo učinek.

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vera in Bog
19. 04. 2026 17.03
Tukaj pri nas se cedita med in mleko že 80 let
Odgovori
+2
2 0
wsharky
19. 04. 2026 16.40
ameriška govedina - ne hvala
Odgovori
+4
4 0
Vera in Bog
19. 04. 2026 17.04
Hamburger ne hvala?
Odgovori
-2
0 2
suleol
19. 04. 2026 15.49
kok je pa pri nas goveda slovenskega in kok je cena
Odgovori
0 0
Sixten Malmerfelt
19. 04. 2026 12.34
Skratka Jezus-Trumpelj pelje američane v ponor!
Odgovori
+6
6 0
Delavec_Slo
19. 04. 2026 09.30
Kul!
Odgovori
+3
4 1
optimist11
19. 04. 2026 08.55
V času Yuge so bili zmrzovalniki polni domače govedine. Danes si jo privoščim 3x na leto. Nekaj se je spremenilo....
Odgovori
+0
5 5
Bananistanec
19. 04. 2026 09.19
V tistih časih je na vasi skoraj vsak zrejal prašiče, delal marmelade, konzerviral sadje ( kislo in sladko ), pekel svoj kruh, itn ...... marsikaj se je spremenilo
Odgovori
+1
1 0
Netajkun
19. 04. 2026 12.06
V Yugi je bila dražja svinjina (zato so bile polne skrinje govedine), zdaj je pa obratno, svinjina se ponuja za 5 €/kg ali še manj, še file dobiš za 7-8 € . . govedina za juho pa 10€ plus, goveji file 30 € , še kosti se prodajajo po 3 €.
Odgovori
+2
3 1
suleol
19. 04. 2026 15.50
ce pa pravjo da ni blo ok v jugi kako zdj dejmo to enkrat razvistit
Odgovori
-1
0 1
Comer
20. 04. 2026 20.11
Kupiš pol bika al pa celega pa ješ celo leto...
Odgovori
0 0
Sixten Malmerfelt
19. 04. 2026 08.39
Trumpelj kar dobro šopa inflacijo v ZDA! Najvišje cene dizla, najvišje cene govedine! Čestitam mu!
Odgovori
+8
8 0
BitterTruth
19. 04. 2026 15.26
Najnizja cena dizla v zadnjih 6 letih je bila april 2022, 1.84usd, prez je bil trumpetl, najvisja pa 2022, 4.99 prez je bil pa jože bidona
Odgovori
-2
0 2
BitterTruth
19. 04. 2026 15.28
Najnizja cena v zadnjih 6 letih je bila 2020, ko je bil trump in sicer 1.84usd, najvisja pa 2022, za casa jožeta bidone, 4.99... danes je 4.13
Odgovori
-2
0 2
Soul
18. 04. 2026 21.25
Zaskrbljen je lahko le tisti, ki zanemarja svoj etični kompas in se prehranjuje z deli, ki so pripadali živalim. Težko je dojeti, da v današnji dobi še vedno obstajajo tovrstna krvava nagnjenja.
Odgovori
-9
3 12
Mr Nobady
18. 04. 2026 21.19
Najprej se ponudi lastnim v državi, potem če še kaj ostane še lahko izvozi (dražje) drugim državam. In to bi moral biti zakon.
Odgovori
+6
7 1
Netajkun
19. 04. 2026 12.08
Če bi se ostali po EU in svetu držali te tvoje pobude, bi zelo kratko potegnili.
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka
Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Leto in pol po grozljivi nesreči: Leon Stanič znova hodi in opozarja na pomen varnosti
Leto in pol po grozljivi nesreči: Leon Stanič znova hodi in opozarja na pomen varnosti
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
cekin
Portal
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677