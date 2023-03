V ZDA se bodo še naprej višale obrestne mere, je opozoril predsednik FED

"Zadnji gospodarski podatki so bili boljši od pričakovanih, kar kaže, da bo končna raven obrestnih mer verjetno višja od prej predvidene. Če bi vsi podatki pokazali, da je upravičeno hitrejše zaostrovanje, bi bili pripravljeni povečati hitrost zviševanja obrestnih mer," je dejal Powell v senatnem odboru za bančništvo, kjer je opravil prvi dan rednih zaslišanj o denarni politiki. V sredo bo nastopil v odboru za finance predstavniškega doma kongresa.

V decembrski oceni so člani Feda določili končno stopnjo višanja ključne obrestne mere pri 5,1 odstotka. Powell v senatu ni povedal, do kam bi lahko obresti šle po novem. Finančni trgi so trenutno na splošno optimistični, da lahko centralna banka ukroti inflacijo, ne da bi gospodarstvo spravila v recesijo. Delnice so bile po objavi Powellovih pripomb rahlo negativne, medtem ko so donosi državnih obveznic poskočili.

Letna stopnja inflacije je bila januarja 5,4-odstotna, kar je daleč od cilja centralne banke, ki je dva odstotka letno. Fed je v zadnjem letu osemkrat zvišal ključno obrestno mero.