V ZDA še en primer novega seva koronavirusa, v Franciji na ulice 100.000 policistov

Novi sev novega koronavirusa je bolj nalezljiv, potrjena primera v Koloradu in Kaliforniji pa po ocenah strokovnjakov kažeta, da se ta širi kljub prepovedi potovanj iz Velike Britanije, kjer so ga najprej potrdili.

Po podatkih univerze Johns Hopkins se je v ZDA z novim koronavirusom do srede zvečer okužilo 19,7 milijona ljudi, za covidom-19 pa jih je umrlo več kot 342.000. V okrožju mesta Los Angeles, ki je najbolj poseljeno v ZDA, so do srede potrdili več kot 10.000 mrtvih.

V sredo so od tam poročali o 246 mrtvih in 10.392 novih okužbah, kar je 20 odstotkov vseh opravljenih testov na dan. V celotni Kaliforniji so doslej našteli 2,2 milijona okužb in 25.300 mrtvih. V bolnišnicah v Los Angelesu se zdravi 7415 bolnikov s covidom-19.