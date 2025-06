V ZDA se nadaljujejo protesti, bodo v Los Angelesu ukinili policijsko uro?

Po besedah Bass bodo policijsko uro, ki v središču mesta velja od osme ure zvečer do šeste zjutraj, ukinili, če čez noč ne bo veliko aretacij. Od sobote so namreč v mestu aretirali okrog 400 ljudi, večinoma zaradi neupoštevanja policijskih ukazov po umiku, poročajo ameriški mediji. Mestno tožilstvo je doslej obtožnice vložilo le proti petim osebam zaradi fizičnega napada, vandalizma in velike tatvine.

Lažje poškodovanih je bilo doslej devet policistov. "Če se bodo racije nadaljevale in bo vojska korakala po ulicah, bomo na žalost morali ohraniti policijsko uro," je dejala županja, ki je racije službe za priseljevanje in carine (ICE) označila za namerne provokacije. Na novinarski konferenci so se ji pridružili kolegi iz številnih mest v okolici Los Angelesa, nekateri med njimi tudi sami priseljenci. Med drugim so poudarili, da so priseljenci ključni za gospodarstvo države, opisali pa so tudi grozote posredovanj oboroženih in zamaskiranih agentov ICE, ki lovijo delavce, zbrane pred trgovinami in cerkvami, vdirajo pa tudi v šole.

Protesti so se v Los Angelesu razširili konec prejšnjega tedna, ko so posebne enote ICE med drugimi aretirale vodjo sindikata storitvene industrije Kalifornije. Nekaj sto protestnikov je nato oviralo dostop do zveznega zapora, kamor ICE zapira priseljence, na kar se je Trump odzval z mobilizacijo nacionalne garde. Protesti so se potem okrepili in Trump je mobiliziral še 700 marincev, torej pripadnikov vojske. Ti za zdaj nimajo dela, saj policija razmere obvladuje. Gardisti medtem spremljajo agente ICE pri racijah. Manjši protesti so potekali tudi v drugih ameriških mestih, med njimi v Chicagu, New Yorku in San Antoniu.

Večjo udeležbo pričakujejo v soboto, ko razne organizacije napovedujejo 1800 protestov pod skupnim naslovom "Recimo ne kralju". Akcija bo potekala na dan, ko bo Washington gostil vojaško parado ob 250. obletnici ustanovitve oboroženih sil ZDA. Trump naj bi medtem nameraval okrepljene enote za posebno posredovanje ICE poslati v še najmanj pet mest, ki jih vodijo demokrati – New York, Chicago, Seattle, Philadelphio in Alexandrio v Virginiji blizu Washingtona. Trump je o protestih in marsičem drugem – razen o prazniku ameriške vojske – govoril tudi v torek v oporišču Fort Bragg. Vojaki so mu navdušeno ploskali, ko je kritiziral demokratske politike, medije, politične nasprotnike in priseljence. Za občinstvo naj bi posebej izbrali tiste vojake, ki Trumpa podpirajo.