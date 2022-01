ZDA v pričakovanju velike snežne nevihte, odpovedani številni leti

Vzhodna obala ZDA se pripravlja na veliko snežno nevihto. Ta konec tedna je odpovedanih več kot 5000 poletov, pristojni ljudi pozivajo, naj odpovedo vsa nenujna potovanja. Guvernerji zveznih držav New York, New Jersey, Maryland, Rhode Island in Virginia so razglasili izredne razmere.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Nevihta naj bi zajela celotno ameriško vzhodno obalo, razen povsem južnega dela. Prinesla naj bi večjo količino snega, strokovnjaki svarijo tudi pred poplavami. V Bostonu, mestu, ki je sicer sneženja vajeno, pričakujejo, da bo nevihta Nor'easter nasula 61 centimetrov snega. Rekord višine snežne odeje, nastale v 24 urah, je tam 70 centimetrov, postavljen je bil leta 2003. Newyorški župan Eric Adams je za danes prepovedal zunanjo strežbo v lokalih, prav tako so odpovedali cepljenje proti covidu-19, poroča BBC. Oblasti ljudi pozivajo, naj ne zapuščajo domov. Če je to res nujno, pa naj s sabo na pot vzamejo opremo za preživetje v snežnih razmerah. Močna nevihta je sicer obalo ZDA že dosegla, iz več držav poročajo o sneženju. Čez dan se bo okrepil veter, ki bi lahko dosegel orkansko hitrost. Nevihta bo predvidoma zajela območje s 75 milijoni prebivalcev. Medtem ko Floride nevihta predvidoma ne bo zajela, pa se bo ta zvezna država soočila z eno najnižjih temperatur v zadnjih letih. To bi lahko pomenilo, da bodo legvani, hladnokrvni kuščarji, postali nemobilni in bodo padali z dreves, še dodaja BBC.