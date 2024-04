V ZDA si bodo lahko ogledali zgodovinski sončni mrk

Popoln sončni mrk si bodo lahko 8. aprila ogledali prebivalci 15 zveznih držav Amerike, Mehike in Kanade. Zanimiv naravni pojav bo predvajan na več televizijskih programih in spletnih portalih, za Združene države Amerike pa je zgodovinskega pomena, saj bo naslednji mrk tam viden šele v aprilu 2044. Bo pa možno po vsem svetu do takrat videti še 13 takšnih pojavov. Michael Zeiler, strokovnjak za kartografijo sončnih mrkov, je za NBC News povedal, da je dogodek pogosto tudi razlog za potovanja ljudi, ki si ga želijo videti v živo. Ocenjuje, da si bo tokratni mrk v ZDA namensko prišlo ogledat približno štiri milijone ljudi. "Ocenjujemo, da je število ljudi, ki bodo potovali z namenom, da bi videli sončni mrk, približno enako 50 sočasnim Super Bowlom po vsej državi, od Teksasa do Maina," je dejal.

Sončni mrk nastane, ko se Sonce, Luna in Zemlja navidezno poravnajo na premico, Luna pa med našim planetom in Soncem zastira svetlobo s Sonca. Poznamo popolne sončne mrke, ko Luna v celoti zakrije Sonce, delne sončne mrke ter kolobarjaste ali obročaste sončne mrke, ki se pojavijo, ko je Luna tako daleč od Zemlje, da ne prekrije vsega Sonca, pač pa je ob vrhuncu mrka temna Lunina obla obdana z ozkim obročem svetlobe.