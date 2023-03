V ZDA sprožili obsežno preiskavo železniške nesreče, ki ji je sledila katastrofa

Ameriški nacionalni odbor za varnost v prometu je v torek napovedal posebno preiskavo železniškega operaterja Norfolk Southern. Preiskavo so sprožili po februarskem iztirjenju vlaka v kraju East Palestine v Ohiu, ki je med drugim prevažal nevarne kemikalije. Po iztirjenju so te kemikalije onesnažile bližnjo okolico, med sanacijo nesreče pa so za nekaj časa evakuirali lokalne prebivalce.

V okviru preiskave, ki je prva obsežnejša preiskava v ameriški železniški industriji v skoraj desetletju, bodo pod drobnogled vzeli pet večjih nesreč od decembra 2021, v katere je bil vpleten operater Norfolk Southern. V treh nesrečah so umrli trije zaposleni. Zadnja se je zgodila le nekaj ur, preden so napovedali preiskavo. Zgodila se je v Clevelandu, kjer sta trčila vlak in tovornjak, v nesreči pa je umrl sprevodnik, ki je stal na zunanji strani vagona. Vzrok nesreče še preiskujejo.

Lastno preiskavo družbe je v torek napovedala tudi Zvezna uprava za železnice, svoje ugotovitve po opravljenem 60-dnevnem varnostnem ocenjevanju pa bodo zapisali v poročilu.

Ameriški kongres bo zaslišal direktorja družbe

Izvršni direktor družbe Norfolk Southern, Alan Shaw, je za danes sklical vrsto sestankov na temo varnosti v podjetju. V četrtek pa bo nastopil pred ameriškim kongresom, kjer ga bodo zaslišali glede iztirjenja vlaka v East Palestine. "V prihodnje bomo svojo varnostno kulturo obnovili iz temeljev. Več bomo vlagali v varnost," je obljubil v ponedeljek. Med drugim v družbi načrtujejo boljšo uporabo detektorjev, ki so nameščeni vzdolž železniških tirov in ki lahko zaznajo pregrevanje in druge težave na tirih.