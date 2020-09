V ZDA suspendirali sedem policistov zaradi smrti Daniela Prudea

Zaradi smrti neoboroženega temnopoltega Američana Daniela Prudea je županja Rochesterja suspendirala sedem policistov, ki so sodelovali v njegovi aretaciji. Prude, ki je sicer imel težave z duševnim zdravjem, je umrl po tem, ko so mu v postopku policisti čez glavo poveznili belo kapuco, ki jo uporabljajo za zaščito pred slino v času epidemije koronavirusa.

Usodna aretacija se je zgodila 30. marca, širša javnost pa je za primer smrti izvedela šele v sredo, ko je družina Daniela Prudea na novinarski konferenci objavila posnetke policijske kamere in policijska poročila.

icon-expand Lovely Warren FOTO: AP

Na to se je odzvala tudi županja Rochesterja Lovely Warren, ki je dejala, da je za smrt Prudea kriv sistemski rasizem. Kot poročajo ameriški mediji, gre za prvi disciplinski postopek sprožen proti policistov po Prudeovi smrti. Policisti bodo sicer kljub suspenzu še vedno prejemali plače, pa navajaBBC. Warren je dejala, da so Prudea na cedilu pustili tako policija, zdravstven sistem in družba, kot tudi županja sama. Ob tem je dodala, da jo je načelnik mestne policije La'Ron Singletary o primeru obvestil šele prejšnji mesec, za podrobnosti pa da je izvedela še na sredini novinarski konferenci, ko je družina predstavila okoliščine Prudeove smrti. Warrenova je povedala, da ji je načelnik incident in smrt predstavil kot posledico prekomernega uživaja nedovoljenih drog, medtem ko posnetki kažejo povsem drugo sliko. Singletary je sicer navedbe županje zanikal. "Ne gre za prikrivanje okoliščin," je dejal za The New York Times.

icon-expand Daniel Prude je umrl sedem dni po aretaciji. FOTO: AP

Kako je umrl Daniel Prude? 23. marca naj bi Prude doživel delirij (bil je psihični bolnik), se slekel do golega in tekel skozi ulice. Nato so ga ustavili policisti, ki so mu ukazali, naj se usede na tla in položi roke na hrbet, kar je Prude tudi storil. Ker pa je pljuval predse (sicer ne v policiste), so mu skozi glavo poveznili belo kapuco, ki naj bi bila namenjena zaščiti policistov pred slino.