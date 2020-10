V ZDA svoj glas predčasno oddalo že več kot 59 milijonov ljudi

V mestu New York je v dveh dneh glasovnice v živo oddalo skoraj 200.000 ljudi, predčasne volitve pa v državi trajajo do 1. novembra.

Med vsemi predčasno oddanimi glasovi je bilo 49,1 odstotkov registriranih demokratov in 27,9 registriranih republikancev. Ostali volivci, ki so že oddali glas, niso opredeljeni. Politični analitiki sicer pričakujejo, da bodo republikanci bolj masovno glasovali na dan volitev. Letos sicer pričakujejo, da bo glas predčasno oddalo kar okoli 150 milijonov ljudi.

Večino pogovora je Trump želel govoriti o gospodarstvu, češ, da je to pod njegovo taktirko cvetelo, o svojih načrtih za morebitna naslednja štiri leta predsedovanja pa ni povedal veliko. Na neki točki je zapustil sobo in dejal, da se bo vrnil čez nekaj časa, a se ni. Namesto njega je tja prišel podpredsednik Mike Pence, s katerim so bili sicer prav tako dogovorjeni za intervju.