V ZDA usmrtili prvega zapornika, ki je imel vstavljen srčni spodbujevalnik

V ameriški zvezni državi Tennessee so usmrtili prvega zapornika z vstavljenim delujočim srčnim spodbujevalnikom. Smrtonosno injekcijo so Byronu Blacku vbrizgali kljub nasprotovanju njegovih odvetnikov, češ da bi zaradi učinkov strupa na delovanje spodbujevalnika njegova smrt lahko bila še posebej boleča. "Večkrat je dvignil glavo in dejal: Kako zelo boli," njegove zadnje trenutke opisujejo ameriški novinarji, ki so prisostvovali usmrtitivi. Black je bil na smrtno kazen obsojen zaradi trojnega umora pred 37 leti, ko je ustrelil svoje dekle in njeni dve hčerki.

Byron Lewis Black FOTO: AP icon-expand

Trojni morilec Byron Lewis Black je prvi človek z vstavljenim delujočim srčnim spodbujevalnikom, ki so ga usmrtili. Guverner Bill Lee je njegovo prošnjo za odlog usmrtitve včeraj zavrnil ter tako zaključil pravno bitko in naredil konec Blackovi negotovosti. Danes so mu vbrizgali smrtonosno učinkovino. "Zapornik Black je bil ob 10.43 razglašen za mrtvega," je na novinarski konferenci povedal vodja zapora Riverbend Maximum Security Institution. Njegovo usmrtitev so spremljali tudi ameriški novinarji. "Večkrat je potarnal, dvignil glavo in dejal: Kako zelo boli," so njegove zadnje trenutke opisali novinarji. "Glasno je dihal, duhovnica ga je tolažila, mu na lice položila roko in mu rekla: Zelo mi je žal. Prsti so mu trzali, nato je čez nekaj trenutkov postal zelo miren. Zdravnik je potrdil smrt."

'Njegova usmrtitev bi se lahko sprevrgla v groteskni spektakel'

Njegova prošnja za odlog smrtne kazni je v ZDA sprožila številne polemike. Ameriška zvezna država Tennessee mu ni ugodila, navkljub pritožbam odvetnice, da bi se njegova usmrtitev lahko sprevrgla v "groteskni spektakel". Kot je poudarjala, bi lahko strup vplival na delovanje spodbujevalnika, zaradi česar bi smrt lahko bila še posebej boleča. "Bolečino bi lahko čutil, četudi bo morda videti neodziven," je dejala Kelley Henry.

Letos so v ZDA sicer usmrtili že 27 oseb – največ od leta 2015, ko jih je bilo ubitih 28. Do konca leta bo predvidoma usmrčenih še devet zapornikov.

Tudi zdravniki niso znali točno napovedati, kaj se bo zgodilo, po tem ko mu bodo vbrizgali smrtonosni koktejl in bo ta začel učinkovati – ali bo ta vplival na delovanje spodbujevalnika tako, da bo ta prenehal delovati, ali bo povzročil srčni zastoj. Oba scenarija pa bi mu gotovo podaljšala umiranje in povzročila trpljenje, so se strinjali.

'Ni se usmilil njih, zakaj bi se torej mi njega?'

Black je bil spoznan krivega trojnega umora leta 1988. V izbruhu ljubosumja je ustrelil svoje dekle Angelo Clay in njeni dve hčerki, devetletno Latoyo in šestletno Lakeisho. Umore je zagrešil med delovnim izpustom iz zapora, kjer je prestajal kazen zaradi streljanja na Angelinega odtujenega moža. Linette Bell, čigar sestro in dve nečakinji je ubil, je nedavno za lokalno televizijo WKRN-TV dejala: "Ni se usmilil njih, zakaj bi se torej mi usmilili njega?"

Svojci žrtev na novinarski konferenci po usmrtitvi Byrona Lewisa Blacka. FOTO: AP icon-expand

Blackovi odvetniki so ga v zadnjih letih (neuspešno) skušali rešiti pred usmrtitvijo. Trdili so, da ima motnje v duševnem razvoju in da ga po precedensu ameriškega vrhovnega sodišča tako ne morejo usmrtiti.