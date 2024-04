V ZDA v divjanju tornadov najmanj pet mrtvih, tudi štirimesečni dojenček

Že v petek so z območja poročali o 78 tornadih, ki so prizadeli zlasti Nebrasko in Iowo, nato pa je v soboto ločen vremenski sistem nad območje od severnega Teksasa in Oklahome do Missourija prinesel še 35 tornadov. Ponekod je v le nekaj urah padlo 18 centimetrov dežja, pristojne oblasti pa so svarile tudi pred nevarnostjo poplav.

Že v soboto je bilo hudo prizadeto mesto Sulphur v Oklahomi, kjer je bilo uničenih veliko stavb, umrla je ženska. Guverner Kevin Stitt je dejal, da je škoda v mestu najhujša, kar jo je videl v šestih letih na položaju.