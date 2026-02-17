V streljanju med hokejsko tekmo najmanj trije mrtvi

Moški je po poročanju ameriških medijev streljal med hokejsko tekmo srednješolcev v dvorani v mestu Pawtucket, kjer je potekalo šolsko prvenstvo. Ustrelil je ženo in še dva svoja otroka, pri čemer naj bi ubil ženo in hčerko, drugega otroka pa ranil. Ranjeni sta bili še dve drugi osebi, vsi trije so v kritičnem stanju.

Šlo naj bi za spor v družini, ki se je končal z umorom in samomorom, je ob sklicevanju na izjave neimenovanih predstavnikov zvezne policije poročala ameriška televizija Fox.

Načelnica policije v mestu Pawtucket Tina Goncalves je prav tako dejala, da se zdi, da "je šlo za nameren dogodek, morda za družinski spor".

Strelski napad se je zgodil skoraj dva meseca po tem, ko je Rhode Island pretresel podoben tragičen dogodek na univerzi Brown, kjer je strelec ubil dva študenta in ranil devet drugih oseb. Ubil je tudi profesorja z univerze MIT v Massachusettsu, truplo strelca pa so nato odkrili v New Hampshiru in ugotovili, da je po napadih storil samomor.