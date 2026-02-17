Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V streljanju med hokejsko tekmo najmanj trije mrtvi

Providence, 17. 02. 2026 08.27 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
A.K. STA
Streljanje na hokeju

V strelskem napadu med srednješolsko hokejsko tekmo na drsališču v mestu Pawtucket v ameriški zvezni državi Rhode Island so bile v ponedeljek ubite najmanj tri osebe, še tri pa so bile ranjene, poročajo ameriški mediji. Po navedbah ameriške televizije Fox je moški ustrelil in ubil ženo in hčerko, nato pa še sebe.

Moški je po poročanju ameriških medijev streljal med hokejsko tekmo srednješolcev v dvorani v mestu Pawtucket, kjer je potekalo šolsko prvenstvo. Ustrelil je ženo in še dva svoja otroka, pri čemer naj bi ubil ženo in hčerko, drugega otroka pa ranil. Ranjeni sta bili še dve drugi osebi, vsi trije so v kritičnem stanju.

Šlo naj bi za spor v družini, ki se je končal z umorom in samomorom, je ob sklicevanju na izjave neimenovanih predstavnikov zvezne policije poročala ameriška televizija Fox.

Načelnica policije v mestu Pawtucket Tina Goncalves je prav tako dejala, da se zdi, da "je šlo za nameren dogodek, morda za družinski spor".

Strelski napad se je zgodil skoraj dva meseca po tem, ko je Rhode Island pretresel podoben tragičen dogodek na univerzi Brown, kjer je strelec ubil dva študenta in ranil devet drugih oseb. Ubil je tudi profesorja z univerze MIT v Massachusettsu, truplo strelca pa so nato odkrili v New Hampshiru in ugotovili, da je po napadih storil samomor.

zda streljanje hokej

Preživel je napad medvedke, v bližini so našli tri mladiče

Trump posvaril Teheran pred posledicami, če ne sklenejo dogovora

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nace Štremljasti
17. 02. 2026 09.32
lepo,in tako demokracijo hočejo jenkijevskižidi izvažati po svetu,sramota
Odgovori
+1
1 0
Wolfman
17. 02. 2026 09.06
V ZDA še kar ne pustijo otroke pri miru!
Odgovori
+2
3 1
Wolfman
17. 02. 2026 09.02
Zanimivo to, da je bolj pestro in adrenalinsko po hokejskih tribunah v ZDA in ne več toliko na ledu!
Odgovori
+2
3 1
Wolfman
17. 02. 2026 08.41
Kjer vladajo izprijeni PD filski židje, tam otroci niso več nikjer in pred nikomer otroci varni.
Odgovori
+3
5 2
bibaleze
Portal
7 znakov, da je vaš otrok razvajen: kako prepoznati vedenja, ki zahtevajo spremembe
Ali vzgoja hčerke res stane več?
Ali vzgoja hčerke res stane več?
Prehrana, ko je otrok bolan: preprosti nasveti dietetika za hitrejše okrevanje
Prehrana, ko je otrok bolan: preprosti nasveti dietetika za hitrejše okrevanje
Rdeče in modre pege pri dojenčku: kdaj skrbeti?
Rdeče in modre pege pri dojenčku: kdaj skrbeti?
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka razkrila, da pričakuje deklico
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki plavajo s tokom
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki plavajo s tokom
Na to znamenje bo najbolj vplival današnji Sončev mrk
Na to znamenje bo najbolj vplival današnji Sončev mrk
Kultna torbica, ki se je vrnila v modo
Kultna torbica, ki se je vrnila v modo
vizita
Portal
4 opozorilni znaki srčnega infarkta, ki jih običajno ignoriramo, dokler ni prepozno
Obsežen pregled raziskav razkriva, da smo se o postenju motili
Obsežen pregled raziskav razkriva, da smo se o postenju motili
Najnižja priporočena temperatura ogrevanja doma za ohranjanje zdravja
Najnižja priporočena temperatura ogrevanja doma za ohranjanje zdravja
Grah kot prehranski zmagovalec leta 2026: zakaj ga strokovnjaki postavljajo v ospredje
Grah kot prehranski zmagovalec leta 2026: zakaj ga strokovnjaki postavljajo v ospredje
cekin
Portal
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Dodaten zaslužek: Ženska ustvari 800 evrov z obnovo pohištva
Dodaten zaslužek: Ženska ustvari 800 evrov z obnovo pohištva
Tako družbena omrežja vplivajo na vaše finance
Tako družbena omrežja vplivajo na vaše finance
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
moskisvet
Portal
5 stvari, ki jih ženske opazijo na moškem v prvih 10 sekundah
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Neverjeten vzpon slovenskega kluba v le petih letih
Neverjeten vzpon slovenskega kluba v le petih letih
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
dominvrt
Portal
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Tako bo cvetje v vazi zdržalo dlje
Tako bo cvetje v vazi zdržalo dlje
okusno
Portal
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
Preprosta sladica z okusom slavne mojstrovine
Preprosta sladica z okusom slavne mojstrovine
Napitki za lajšanje zgage in slabe prebave po pustnih dobrotah
Napitki za lajšanje zgage in slabe prebave po pustnih dobrotah
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
voyo
Portal
Kmetija
Ježek Sonic
Ježek Sonic
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534