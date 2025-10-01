Svetli način
Tujina

V ZDA v veljavi nove carine na uvoz nekaterih zdravil in težkih tovornjakov

Washington, 01. 10. 2025 10.48 | Posodobljeno pred 14 dnevi

STA , M.V.
V ZDA so v veljavo stopile 100-odstotne carine na uvoz nekaterih zdravil in 25-odstotne carine na uvoz težkih tovornjakov. Ne prve ne druge naj ne bi prizadele evropskih podjetij, saj jih ščiti nedavno sklenjeni trgovinski sporazum med ZDA in EU. Carine na pohištveno opremo bodo medtem v največjem gospodarstvu na svetu uvedli 14. oktobra.

Kot je 25. septembra pojasnil ameriški predsednik Donald Trump, bodo 100-odstotne carine uvedene na vse blagovne znamke oziroma patentirane farmacevtske izdelke, proizvedene v tujini, razen za generična zdravila.

Visoki carinski stopnji se bodo po njegovih navedbah izognila podjetja, ki so že začela gradnjo farmacevtskega proizvodnega obrata v ZDA. Nekateri veliki farmacevti so denimo že napovedali večmilijonske naložbe v gradnjo, selitev in širitev svojih tovarn, zato se pričakuje, da se bodo izognili carinam.

Pristanišče v New Yorku
Pristanišče v New Yorku FOTO: AP

Trump je septembra istočasno napovedal tudi 25-odstotne carine na uvoz težkih tovornjakov v ZDA, ta ukrep pa utemeljil z bojem proti nelojalni konkurenci, ki da jo tuja podjetja na tem področju predstavljajo ameriškim proizvajalcem tovornih vozil.

Trumpova administracija pri tem ni navedla podrobnosti, tako da ni jasno, ali bodo nove carinske stopnje dodane k že uvedenim recipročnim carinskim stopnjam, ki so jih v Washingtonu uvedli za praktično vse trgovinske partnerice (s tem bi bile končne carine še višje), ali jih bodo povozile.

V primeru težkih tovornjakov naj nove carine skladno s sporazumom o prosti trgovini Severne Amerike (USMCA) ne bi prizadele podjetij iz Mehike in Kanade, ki 64 odstotkov delov izdelajo v ZDA, bodo pa zelo negativno vplivale na Kitajsko, Vietnam in Tajsko. Od tam ZDA uvozijo kar 70 odstotkov vseh težkih vozil.

V Beli hiši pa so za ameriški CNN pojasnili, da bodo spoštovali trgovinske sporazume ZDA z EU in Japonsko, ki carine omejujejo na 15 odstotkov, kar pomeni veliko olajšanje za evropska in japonska podjetja.

Z oktobrom naj bi bile v ZDA uvedene tudi carine na pohištveno opremo, a je Trump v ponedeljek pojasnil, da bodo uveljavljene 14. oktobra, skupaj z novimi carinami na uvoz mehkega lesa.

Uvajanje carinskih stopenj za pohištvo bo postopno. Najprej bodo 25-, nato s 1. januarjem 2026 za nekatere vrste oblazinjenega pohištva 30- ter za kuhinjske in kopalniške omare ter druge sorodne izdelke 50-odstotne.

Tudi v primeru teh carin bo EU na račun sklenjenega trgovinskega sporazuma deležna ugodnejše obravnave.

carine zda trump zdravila tovornjaki
