V ZDA več kot pol milijona brezdomcev: 'Moj načrt ne ponuja le stanovanja'

Vlada predsednika Joeja Bidna si želi brezdomstvo do leta 2025 zmanjšati za 25 odstotkov. "Moj načrt ljudem ponuja ne le stanovanja za brezdomce ampak tudi dostop do druge podpore, storitev in dohodka, ki jim omogočajo uspeh," je sporočil Biden.

Načrt strategije, poimenovane Vse ali nič 2022, ki je bil objavljen v ponedeljek, sledi prizadevanjem vlade Baracka Obame v okviru strategije Odpiranje vrat, kar je bila prva celovita nacionalna strategija za preprečevanje in odpravljanje brezdomstva. Glede na statistiko ni bila preveč uspešna.

Zvezni načrt poudarja rasne in druge razlike, ki so privedle do neenakosti na področju brezdomstva. Prizadeva si povečati ponudbo cenovno dostopnih stanovanj in odpraviti vzroke za brezdomstvo.

Med možnimi ukrepi je spodbujanje večjega števila lastnikov stanovanj k sprejemanju državnih stanovanjskih bonov in spodbujanje lokalnih oblasti k izgradnji več stanovanjskih kompleksov, ki so cenovno dostopni za zaposlene družine.

Vlada je napovedala tudi program, v okviru katerega bodo zvezne agencije sodelovale z lokalnimi uradniki pri zmanjševanju brezdomstva v izbranih mestih, ki pa še niso bila imenovana.

Ann Oliva, izvršna direktorica Nacionalne zveze za odpravo brezdomstva in nekdanja izvršna direktorica Oddelka za stanovanjsko politiko in urbani razvoj, ki je sodelovala pri pripravi prvega načrta, je sicer dejala, da lahko zvezna vlada vpliva na lokalne ukrepe s finančnimi spodbudami, poenostavljenimi postopki in odločnimi politikami. Po njenih besedah se je na primer brezdomstvo med veterani zaradi zveznega sodstva močno zmanjšalo, prav tako pa je država naredila korak naprej med mladimi.

Vpliv pandemije

Letošnja raziskava Point in Time je pokazala uravnoteženje nasprotujočih si sil. Pandemija je povzročila veliko izgubo delovnih mest, zlasti za ljudi z nižjimi dohodki in višje najemnine. Spodbudila je tudi moratorij za prisilno izselitev in začasno zvezno pomoč, vključno z davčnimi olajšavami za družine, ki so pomagale ohraniti stanovanje.

Ugotovljeno je bilo, da se je brezdomstvo zmanjšalo med veterani, družinami, otroki in mladimi odraslimi. Večina jih je bivala v zavetiščih, čeprav se je število tistih, ki so spali v prostorih, ki niso namenjeni bivanju, povečalo. Več ljudi je bilo brezdomnih več kot eno leto. Še vedno je nesorazmerno večja verjetnost, da bodo brezdomci temnopolti.