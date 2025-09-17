ZDA podaljšale rok za prodajo TikToka do decembra

Družbeno omrežje TikTok bo uporabnikom v ZDA na voljo še vsaj do 16. decembra, so v torek, tik pred iztekom 90-dnevnega roka za njegovo prodajo, ki ga je ameriški predsednik Trump določil junija, sporočili iz Bele hiše. Po napovedih ameriškega finančnega ministra bosta predsednika ZDA in Kitajske dokončni dogovor o TikToku podpisala v petek.

Zakon, ki določa, da mora kitajsko podjetje ByteDance prodati TikTok, sicer bodo omrežju onemogočili delovanje na ameriškem trgu, je sicer začel veljati tik pred Trumpovim prevzemom oblasti. Od tedaj je Donald Trump že večkrat podaljšal rok za prodajo omrežja, nazadnje junija, s čimer je dal kitajskemu podjetju ByteDance še 90 dni za prodajo izredno priljubljene aplikacije. Rok bi se iztekel danes.

Donald Trump FOTO: AP icon-expand

V ponedeljek so ZDA in Kitajska po drugem dnevu trgovinskih pogajanj med državama v Madridu dosegli dogovor o TikToku. "Imamo okvir za dogovor o TikToku," je novinarjem sporočil ameriški finančni minister ZDA Scott Bessent. Ob tem je pojasnil, bosta predsednika obeh držav dogovor dokončno podpisala v petek. Po poročanju ameriške televizije CNBC pa bi lahko sklenitev dogovora trajala še 30 do 45 dni, njihove navedbe povzema francoska tiskovna agencija AFP. Programsko podjetje Oracle, ki je v lasti Trumpovega podpornika Larryja Ellisona, pa naj bi ohranilo vlogo ponudnika tehničnih storitev za TikTok v ZDA. Namero za prevzem večinskega deleža v TikToku je v zadnjih mesecih izrazilo več velikih ameriških podjetij, skladov in skupin, vendar pa ByteDance v prodajo doslej ni privolil.

TikTok FOTO: Shutterstock icon-expand