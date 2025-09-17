Svetli način
Tujina

ZDA podaljšale rok za prodajo TikToka do decembra

Washington, 17. 09. 2025 11.35 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , L.M.
Komentarji
8

Družbeno omrežje TikTok bo uporabnikom v ZDA na voljo še vsaj do 16. decembra, so v torek, tik pred iztekom 90-dnevnega roka za njegovo prodajo, ki ga je ameriški predsednik Trump določil junija, sporočili iz Bele hiše. Po napovedih ameriškega finančnega ministra bosta predsednika ZDA in Kitajske dokončni dogovor o TikToku podpisala v petek.

Zakon, ki določa, da mora kitajsko podjetje ByteDance prodati TikTok, sicer bodo omrežju onemogočili delovanje na ameriškem trgu, je sicer začel veljati tik pred Trumpovim prevzemom oblasti.

Od tedaj je Donald Trump že večkrat podaljšal rok za prodajo omrežja, nazadnje junija, s čimer je dal kitajskemu podjetju ByteDance še 90 dni za prodajo izredno priljubljene aplikacije. Rok bi se iztekel danes.

Donald Trump
Donald Trump FOTO: AP

V ponedeljek so ZDA in Kitajska po drugem dnevu trgovinskih pogajanj med državama v Madridu dosegli dogovor o TikToku. "Imamo okvir za dogovor o TikToku," je novinarjem sporočil ameriški finančni minister ZDA Scott Bessent. Ob tem je pojasnil, bosta predsednika obeh držav dogovor dokončno podpisala v petek.

Po poročanju ameriške televizije CNBC pa bi lahko sklenitev dogovora trajala še 30 do 45 dni, njihove navedbe povzema francoska tiskovna agencija AFP. Programsko podjetje Oracle, ki je v lasti Trumpovega podpornika Larryja Ellisona, pa naj bi ohranilo vlogo ponudnika tehničnih storitev za TikTok v ZDA.

Namero za prevzem večinskega deleža v TikToku je v zadnjih mesecih izrazilo več velikih ameriških podjetij, skladov in skupin, vendar pa ByteDance v prodajo doslej ni privolil.

TikTok
TikTok FOTO: Shutterstock

Trump je junija govoril o "skupini bogatih ljudi", ki naj bi bila pripravljena kupiti aplikacijo, a več podrobnosti o tem nato ni razkril. Povedal je tudi, da bo za posel verjetno potrebna odobritev Kitajske in da verjame, da bo predsednik Ši Džinping pristal na ponudbo.

Po poročanju ameriškega časnika Wall Street Journal bodo ameriški vlagatelji, kot so Oracle ter investicijski podjetji Silver Lake in Andreessen Horowitz, po sklenitvi dogovora o prodaji postali 80-odstotni lastniki nove ameriške hčerinske družbe TikTok. Preostanek naj bi ostal v lasti kitajskih delničarjev.

TikTok ZDA Ktiajska dogovor
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Broj Jedan
17. 09. 2025 13.41
Nisn vedu da je NAFTA v tiktoku
ODGOVORI
0 0
UzivatiJeTreba
17. 09. 2025 13.13
Vprašajte se samo zakaj želijo imeti Američani nadzor nad vsemi pomembnimi družbenimi omrežji? Če je tuje lastništvo, je takoj razlog nacionalna varnost :))) seveda je, ker vedo kaj sami počnejo s temi omrežji in kako vplivajo na množice...
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
17. 09. 2025 13.10
Res sem ponosen,da je v ZDA svobodno podjetništvo.
ODGOVORI
0 0
dujedrag
17. 09. 2025 12.53
Tiki toki
ODGOVORI
0 0
ho?emVšolo
17. 09. 2025 12.43
+0
Ali govorečega mačka Toma pa Amerečini ne marajo?
ODGOVORI
1 1
sabro4
17. 09. 2025 12.34
+0
spet popuščanje, a pred tem taka galama Dumpi Dumpi dej mal pumpi........
ODGOVORI
1 1
but_the_ppl_are_retarded
17. 09. 2025 12.18
+1
Za otroke gre...da ne bi kdo pozabu.
ODGOVORI
2 1
ho?emVšolo
17. 09. 2025 12.43
-1
naslednje volilce
ODGOVORI
0 1
