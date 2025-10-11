Svetli način
Tujina

270-kilogramskega moškega iz stanovanja rešili z žerjavom

West Palm Beach, 11. 10. 2025 10.52 | Posodobljeno pred 20 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
4

V ameriški zvezni državi Florida so morali gasilci uporabiti žerjav in tovorno paleto, da so rešili približno 270-kilogramskega moškega, ki je doživel nenadno zdravstveno krizo. Posnetek nenavadne reševalne akcije iz West Palm Beacha je sprožil burne odzive na družbenih omrežjih.

Po poročanju portala Hype Fresh so reševalci v torek prispeli na pomoč moškemu, ki zaradi svoje telesne teže in zdravstvenih težav ni mogel zapustiti doma. Ker ga ni bilo mogoče odnesti skozi vrata ali po stopnicah, so morali gasilci deloma odstraniti steno stanovanja in del balkonske ograje.

Bolnika so previdno pritrdili na ojačano tovorno paleto, obdano z blazinami, nato pa ga z žerjavom spustili približno šest metrov na tla, kjer ga je čakala reševalna ekipa. Po uspešni akciji so moškega odpeljali v bolnišnico na nujno zdravljenje, poroča Daily Mail.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Videoposnetek reševanja, objavljen na Instagramu, je pritegnil veliko pozornosti in mešanih odzivov. Nekateri so izrazili sočutje in skrb za bolnika, drugi pa so bili šokirani nad samim postopkom. 

Primer prihaja ravno v času, ko so v ZDA in Evropi v ospredju nove zdravstvene smernice, ki bi lahko zelo spremenile način, kako zdravniki opredeljujejo debelost. Po novi metodologiji Evropskega združenja za preučevanje debelosti (EASO) sama telesna masa (BMI) ni več dovolj natančen kazalnik tveganja. Namesto tega smernice vključujejo tudi obseg pasu, razmerje med pasom in boki ter presnovne, psihološke in funkcionalne dejavnike.

Debelost (slika je simbolična)
Debelost (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Raziskava Ameriškega kolegija zdravnikov, ki je zajela več kot 44.000 odraslih, je pokazala, da bi pod novimi evropskimi merili skoraj petina oseb, ki so bile doslej klasificirane kot prekomerno težke, zdaj spadala v kategorijo oseb z debelostjo. Če bi enaka merila uporabili v ZDA, bi lahko kar 20 milijonov ljudi prešlo iz skupine pretežkih v skupino debelih.

Strokovnjaki opozarjajo, da se lahko debelost skriva tudi za navidez normalnim indeksom telesne mase, saj ima približno petina ljudi z zdravo težo težave z inzulinsko odpornostjo.

reševanje žerjav debelost Florida
Naslednji članek

Kim Džong Un kaže mišice: predstavili 'najmočnejši jedrski oborožitveni sistem'

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uporabnik1921539
11. 10. 2025 11.27
nenadne zdravstvene krize zagotovo ni mogel doziveti,ke jo je s takim nacinom zivljenja lahko pricakoval vsako sekundoDa bi se ustavil vsaj pri 100, mu pa ni padlo na misel?
ODGOVORI
0 0
beez
11. 10. 2025 11.26
Verjeli ali ne, enako se je zgodilo pred nekaj meseci v okolici ljubljane, kjer so z zerjavom dvignili zensko. Vprasajte gasilce. Tudi sam nisem verjel dokler nisem videl .
ODGOVORI
0 0
York
11. 10. 2025 11.21
+0
Nekdo mu je prav gotovo nosil hrano in ga spital na težo, ki je primerna za goveda, pujse, jelene, ... ipd., a ne za človeka.
ODGOVORI
1 1
Darko32
11. 10. 2025 11.30
Dal sem ti minus, ker ocenjuješ na blef. Vemo vsi, da se dogajajo določene zdravstvene težave tudi na tem področju. Eni veliko pojedo in se nič ne zredijo.Drugi pa isto pojedo in se redijo kot ti praviš ko pujski. Žal vidimo tudi pri nas. Včasih so bil iljudje dosti manjši. Sedaj opažao, da so otroci veliki ali pa višji za glavo ali de od staršev.
ODGOVORI
0 0
