270-kilogramskega moškega iz stanovanja rešili z žerjavom

Po poročanju portala Hype Fresh so reševalci v torek prispeli na pomoč moškemu, ki zaradi svoje telesne teže in zdravstvenih težav ni mogel zapustiti doma. Ker ga ni bilo mogoče odnesti skozi vrata ali po stopnicah, so morali gasilci deloma odstraniti steno stanovanja in del balkonske ograje.
Bolnika so previdno pritrdili na ojačano tovorno paleto, obdano z blazinami, nato pa ga z žerjavom spustili približno šest metrov na tla, kjer ga je čakala reševalna ekipa. Po uspešni akciji so moškega odpeljali v bolnišnico na nujno zdravljenje, poroča Daily Mail.
Videoposnetek reševanja, objavljen na Instagramu, je pritegnil veliko pozornosti in mešanih odzivov. Nekateri so izrazili sočutje in skrb za bolnika, drugi pa so bili šokirani nad samim postopkom.
Primer prihaja ravno v času, ko so v ZDA in Evropi v ospredju nove zdravstvene smernice, ki bi lahko zelo spremenile način, kako zdravniki opredeljujejo debelost. Po novi metodologiji Evropskega združenja za preučevanje debelosti (EASO) sama telesna masa (BMI) ni več dovolj natančen kazalnik tveganja. Namesto tega smernice vključujejo tudi obseg pasu, razmerje med pasom in boki ter presnovne, psihološke in funkcionalne dejavnike.
Raziskava Ameriškega kolegija zdravnikov, ki je zajela več kot 44.000 odraslih, je pokazala, da bi pod novimi evropskimi merili skoraj petina oseb, ki so bile doslej klasificirane kot prekomerno težke, zdaj spadala v kategorijo oseb z debelostjo. Če bi enaka merila uporabili v ZDA, bi lahko kar 20 milijonov ljudi prešlo iz skupine pretežkih v skupino debelih.
Strokovnjaki opozarjajo, da se lahko debelost skriva tudi za navidez normalnim indeksom telesne mase, saj ima približno petina ljudi z zdravo težo težave z inzulinsko odpornostjo.
