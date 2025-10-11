270-kilogramskega moškega iz stanovanja rešili z žerjavom

V ameriški zvezni državi Florida so morali gasilci uporabiti žerjav in tovorno paleto, da so rešili približno 270-kilogramskega moškega, ki je doživel nenadno zdravstveno krizo. Posnetek nenavadne reševalne akcije iz West Palm Beacha je sprožil burne odzive na družbenih omrežjih.

Po poročanju portala Hype Fresh so reševalci v torek prispeli na pomoč moškemu, ki zaradi svoje telesne teže in zdravstvenih težav ni mogel zapustiti doma. Ker ga ni bilo mogoče odnesti skozi vrata ali po stopnicah, so morali gasilci deloma odstraniti steno stanovanja in del balkonske ograje. Bolnika so previdno pritrdili na ojačano tovorno paleto, obdano z blazinami, nato pa ga z žerjavom spustili približno šest metrov na tla, kjer ga je čakala reševalna ekipa. Po uspešni akciji so moškega odpeljali v bolnišnico na nujno zdravljenje, poroča Daily Mail.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Videoposnetek reševanja, objavljen na Instagramu, je pritegnil veliko pozornosti in mešanih odzivov. Nekateri so izrazili sočutje in skrb za bolnika, drugi pa so bili šokirani nad samim postopkom. Primer prihaja ravno v času, ko so v ZDA in Evropi v ospredju nove zdravstvene smernice, ki bi lahko zelo spremenile način, kako zdravniki opredeljujejo debelost. Po novi metodologiji Evropskega združenja za preučevanje debelosti (EASO) sama telesna masa (BMI) ni več dovolj natančen kazalnik tveganja. Namesto tega smernice vključujejo tudi obseg pasu, razmerje med pasom in boki ter presnovne, psihološke in funkcionalne dejavnike.

Debelost (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock icon-expand