V ZDA zaradi bančnih prevar aretirali 48-letnega Slovenca

"V času, ko so majhna ameriška podjetja trpela zaradi pandemije covida-19, je Klasinc skušal priti do denarja s prevaro. Njegove načrte smo zaustavili in sedaj bo odgovarjal za svoje domnevne predrzne laži," je sporočila tožilka Straussova.

Zvezno tožilstvo ga je obtožilo bančne prevare in kraje identitete, ker naj bi skušal nezakonito pridobiti ameriška proračunska sredstva za svoje podjetje, ki po svetu organizira razvedrilne prireditve, povezane z aktivnostmi na ledu. Za bančno prevaro je v ZDA najvišja zagrožena kazen 30 let zapora.

Tožilstvo trdi, da je Klasinc dobil skoraj 1,6 milijona dolarjev (1,3 milijona evrov) pomoči za svoje podjetje, denar pa je potem nakazoval v Mehiko, Indijo in na Kitajsko. Klasinčeve račune so zamrznili že septembra lani, ko so se njegove transakcije banki zazdele sumljive. Klasinc je potem pisal banki, naj mu račune znova odpre, ker je le opravljal plačila poslovnim partnerjem in dobaviteljem opreme.

"Posojila, ki jih je med pandemijo dajala uprava za drobno gospodarstvo, so bila namenjena pomoči podjetjem zaradi pandemije. Vedno znova pa vidimo primere zlorabe tega programa. Preiskali bomo vse in tisti, ki so program zlorabljali za osebno korist, bodo odgovarjali,"je po Klasinčevi aretaciji izjavil vodja ameriškega zveznega preiskovalnega urada (FBI) v New Yorku William Sweeney mlajši.

Obtožni predlog navaja, da je Klasinčevo podjetje BOB77 okrog leta 2019 odprlo tri poslovne bančne račune z mednarodno finančno ustanovo, ki je navedena le kot "Bank-1". Med julijem in septembrom 2020 je na tri račune od zvezne uprave za drobno gospodarstvo prišlo 11 posojil v skupni vrednosti 1.595.800 ameriških dolarjev (1.310.019 evrov). Šlo je za posojila, ki jih je zvezna vlada namenila majhnim podjetjem za preživetje v času krize zaradi pandemije covida-19. Ta posojila so bila v večini primerov nepovratna.

V istem obdobju je nato sledilo več nakazil sredstev z računov mednarodnim prejemnikom. Neimenovana banka je posumila na prevaro, zato je zamrznila vse tri račune BOB77 in Klasinca povprašala o aktivnostih. Klasinc naj bi nato poslal ponarejeno pismo ameriške uprave za drobno gospodarstvo in s tem skušal prepričati banko, da račune odmrzne, trdi tožilstvo.

FBI ga je aretiral, preden se je vkrcal na letalo za Istanbul

Klasinc je 31. maja preko Istanbula osebno prišel v ZDA in se trikrat oglasil v Bank-1, kjer je uradnike skušal prepričati, da je šlo za investicije, ki niso povezane s posojili. Uradniki Bank-1 so ga prijavili FBI, ki ga je aretiral, preden se je vkrcal na letalo, ki je z letališča Newark v New Jerseyju odletelo v Istanbul.

Omenjena banka je ameriški upravi za drobno gospodarstvo že vrnila 848.000 dolarjev (696.137 evrov), ki so ostali na treh blokiranih Klasinčevih računih.

Klasinc se v torek na zveznem sodišču na Manhattnu ni izrekel o krivdi ali nedolžnosti. Njegova odvetnica iz društva za pravno pomoč Federal Defenders of NYC obtožb ni komentirala.

Luka Klasinc je bil član jugoslovanske olimpijske reprezentance leta 1992 v francoskem Albertvillu, kjer je zasedel 26. mesto v umetnostnem drsanju.