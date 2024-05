V ZDA zaslišanje o havanskem sindromu: 'Rusija ima motiv, priložnost in sredstva'

Rusija naj bi v zadnjih letih v tajni operaciji z uporabo zvočnega orožja "napadla in nevtralizirala" več deset ameriških obveščevalnih agentov, so priče povedale odboru predstavniškega doma, ki preučuje skrivnostni pojav, znan tudi kot havanski sindrom. Povedali so, da je imela Rusija motiv, sredstva in priložnosti za napade na ameriške diplomate in druge vladne uslužbence na veleposlaništvih in drugih vladnih območjih, zaradi katerih so mnogi utrpeli poškodbe možganov in izgubo sluha, kar jim je onemogočilo nadaljevanje kariere.

"Gre za globalno kampanjo, ki se osredotoča na napade na najboljše med našimi ljudmi," je ameriškemu predstavniškemu odboru povedal Greg Edgreen, upokojeni vojaški častnik, čigar podjetje, ki so ga ustanovili vojni veterani in obveščevalci, se ukvarja z ljudmi, ki so preživeli nenavadne zdravstvene incidente. "Posledično so bili vladni uradniki, ki delajo v tujini in doma, odstranjeni s svojih delovnih mest. Najboljši ameriški možje in ženske na področju nacionalne varnosti so bili tarča in so bili nevtralizirani."

Ameriška ambasada v Havani na Kubi

O havanskem sindromu smo pisali že, ko so ruska preiskovalna spletna stran The Insider, nemška revija Der Spiegel in dokumentarna serija 60 minutes razkrili več let trajajočo preiskavo in v njej pokazali dokaze, da za boleznijo, ki je prizadela mnoge vladne uradnike, stoji ruska obveščevalna služba GRU, specifično enota 29155. Ameriška vlada sicer trdi, da ni bil vpleten noben tuj nasprotnik. Člani enote naj bi namreč uporabljali zvočno orožje, pri čemer so z radijskimi frekvencami ciljali možgane svojih žrtev. In kljub zanikanju vlade, da za boleznijo stoji tuja sila, je bilo sklicano zaslišanje pododbora predstavniškega doma za domovinsko varnost za boj proti terorizmu, kazenski pregon in obveščevalne dejavnosti, da bi preučili incidente. A že skoraj na začetku je član predstavniškega doma, teksaški republikanski kongresnik August Pfluger, zelo očitno podvomil v ugotovitve oblasti. "Od leta 2014 so številni ameriški diplomati, vojaški in obveščevalni uslužbenci ter njihove družine poročali o večjih zdravstvenih simptomih, ki so vplivali na njihove slušne in senzorične motorične sposobnosti," je poudaril. "Nadvse pomembno je, da priznamo resnost situacije."

Ruska obveščevalna služba, enota GRU

Na zaslišanju je pričal tudi Hristo Grozev, glavni avtor poročila. "Vsi dokazi, ki jih je razkrila naša ekipa, so dokazali, da ima Rusija motiv, sredstva in priložnost, da razvije in uporabi nesmrtonosno akustično ali elektromagnetno valovno orožje proti pripadnikom ameriške obveščevalne službe in organov pregona," je pojasnil. Šlo naj bi namreč za enoto 29155 GRU, ki naj bi bila "v vsaj štirih primerih prisotna na lokacijah in v času neposredno ali ob incidentih v Havani," je dodal. Kot je dejal Grozev, zdaj pričakuje, da bo ameriška obveščevalna agencija podala alternativne razlage, zakaj so bili ti ljudje, za katere je povsem znano, da se ukvarjajo le s kinetičnimi operacijami, atentati, zastrupitvami in nikoli z zbiranjem podatkov, ob nepravem času na nepravem mestu. Svoje pripombe je podal tudi Mark Zaid, odvetnik, ki zastopa več kot dva ducata ljudi, ki trdijo, da so postali žrtve havanskega sindroma na predstavništvih ZDA na Kubi, Kitajskem in v številnih evropskih državah. "Žrtve niso samo javni uslužbenci, ampak tudi njihovi zakonci, otroci, vključno z dojenčki in celo hišnimi ljubljenčki," je pripomnil. Kot je pojasnil, je velika večina dokazov v zvezi z napadi skrita za tajnimi zidovi. "Na podlagi teh bi razumni ljudje lahko sklepali, da vsaj za nekaterimi od teh incidentov stoji eden ali več tujih nasprotnikov in da številne zvezne agencije niso v celoti izvedle vsebinskih preiskav," je poudaril.