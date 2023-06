V ZDA zelena luč za laboratorijsko pridelano meso

Podjetji Upside Foods in Good Meat sta tekmovali, katero bo prvo, ki bo lahko prodajalo meso, ki ne prihaja od zaklanih živali. Gre za celično gojeno ali kultivirano meso, ki pride na krožnike naravnost iz laboratorija in se izogne reji živali, klanju in predelavi.

S tem se začenja novo obdobje pridelave mesa, katerega cilj je odpraviti škodo za živali in drastično zmanjšati vplive na okolje zaradi paše, pridelave krme za živali in živalskih odpadkov.

"Namesto vseh teh zemljišč in vode, ki se uporablja za krmljenje živali za zakol, lahko to sedaj storimo na drugačen način," je dejal soustanovitelj in glavni izvršni direktor podjetja Eat Just, ki upravlja podjetje Good Meat, Josh Tetrick.

Podjetji sta prejeli odobritvi za zvezne inšpekcijske preglede, ki so potrebni za prodajo mesa in perutnine v ZDA. Izdali so jima jo nekaj mesecev po tistem, ko je ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) ocenila, da so izdelki obeh podjetij varni za uživanje.

Dovoljenje za prodajo izdelkov je dobilo tudi proizvodno podjetje Joinn Biologics, ki sodeluje s podjetjem Good Meat.