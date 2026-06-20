V železniški nesreči umrl strojevodja, več deset ljudi poškodovanih

Trčenje se je malo po 17. uri po lokalnem času zgodilo blizu mesta Bedford, ki leži približno 90 kilometrov severno od britanske prestolnice, v njem pa sta bila udeležena dva vlaka na isti progi.

Pri podjetju East Midlands Railway (EMR) so pojasnili, da sta bila oba vlaka namenjena proti londonski postaji St Pancras, eden je prihajal iz Corbyja, drugi pa iz Nottingham.

Na območje so napotili več kot 20 reševalnih vozil in šest reševalnih helikopterjev.

Več ur po nesreči so reševalne službe sporočile, da je že na prizorišču umrl strojevodja. Še 11 ljudi je bilo zelo hudo poškodovanih, 22 jih je utrpelo hujše poškodbe, še 56 pa lažje.